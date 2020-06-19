影／禁坐禁喝水 近6成櫃哥櫃姐曾被百貨公司開罰

台灣專櫃暨銷售人員產業工會針對全台20家百貨、品牌門市專櫃人員調查，今公布調查結果，近6成專櫃人員因出缺勤、行為儀表、營業銷售等原因，遭百貨公司開罰500到5000元不等，甚至曾有人因算錯帳，挨罰近10萬元。

工會指出，百貨濫開罰單成習，凸顯現行勞動法令不足以規範百貨業特殊的三方勞資關係，呼籲勞動部應盡速訂立相關指引，保障專櫃人員的勞動權益。百貨公司雖不是專櫃人員的雇主，卻靠著制定商場管理辦法，約束專櫃人員的出缺勤、待客應對、服裝儀容等工作事項，違反就以罰款、撤換等懲處。

工會自今年3月起針對全台20家百貨、80名專櫃人員進行調查，結果指出近5成9的專櫃人員都被百貨公司開過罰單，受訪人數較多的專櫃人員裡，又以統一時代、新光三越、誠品被開罰比率最高，而開罰事項以出缺勤、營業銷售、行為儀表3類為主。

台灣專櫃暨銷售人員產業工會理事張乃芃表示，專櫃人員因空櫃、營銷等事項被百貨公司罰500到5000元不等都有，有些專櫃人員在櫃位喝水、蹲坐就被罰500元、遲到早退罰1000元，甚至叫外送平台送餐也被罰錢，近期更有人來申訴，因帳務少算3000，被開罰30倍、近10萬元的高額罰金。

北市產總總幹事陳淑綸表示，外界多關注派遣勞工、美食外送員勞動權益，但專櫃銷售人員的勞動條件反而比派遣更糟，專櫃人員勞動契約明明是跟專櫃廠商簽訂，卻是由沒有任何雇用關係的百貨公司說罰就罰，不僅申訴無門，更沒得協商。

陳淑綸說，專櫃人員被要求工作期間妝髮不能亂、服儀不能動、不能喝水也不能坐下，高強度的要求完全不合理，而身為專櫃人員名義上雇主的廠商，只因百貨訂規則扣錢，就扣專櫃人員錢，不符程序正義、也不合乎比例原則，已涉及懲戒權濫用。

交大科法所助理教授邱羽凡則說，百貨跟專櫃存在的是租賃契約，百貨公司卻從租賃契約衍生制定工作規則，對專櫃人員進行指揮監督，就法律觀點來看，指揮監督權力來自雇用契約，是雇主才能行使的權力，百貨公司的作為與現行法律背道而馳。

邱羽凡說，若百貨公司不是雇主，其對專櫃人員的罰單根本無效，若百貨堅持罰單有效，就應該承認雇主地位，她另強調，這不是新的勞動型態，根本就是違法樣態。

陳淑綸說，勞動部能針對派遣勞工、外送員制定相關指引，但對專櫃人員的勞動處境卻未積極處置，呼籲勞動部盡速召開會議討論，制定指引明訂哪些是違法樣態，讓專櫃人員有所依憑。

民進黨立委范雲則說，「不要讓顧客快樂血拚，變成櫃哥、櫃姐痛苦的血汗。」今年3月接獲工會陳情後，曾要求勞動部發函給各地方政府，糾正百貨業的違法開罰，勞動部後續有確實發函要地方政府加強督導，要求百貨公司不能有溢扣、預扣作法。