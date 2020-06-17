快訊

九天内第四度！中共運8及殲10戰機又闖我西南空域

台積電18日除息 台股蒸發21.5點

薛長興工業 砸1500萬改善濕熱工作環境

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春(中)今訪視全球最大潛水衣供應商的薛長興工業股份有限公司，瞭解3K產業改善工作環境成果，右為薛長興工業董事長薛敏誠。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春(中)今訪視全球最大潛水衣供應商的薛長興工業股份有限公司，瞭解3K產業改善工作環境成果，右為薛長興工業董事長薛敏誠。記者葉冠妤/攝影

勞動部許銘春今訪視全球最大潛水衣供應商的薛長興工業股份有限公司，瞭解3K產業改善工作環境成果，許銘春說，勞動部近來鎖定輔導鑄造業、印染業等改善工作環境，今年重點目標則是橡膠業，薛長興跨足印染、橡膠業，兩年多來已投入1500萬元改善濕熱的工作環境，勞動部則補助了200多萬元。

許銘春今參訪薛長興的印染整理廠及橡膠製品廠。她指出，3K製造業因工作環境辛苦，面臨員工年齡斷層、缺工等問題，因此勞動部近年以專案計畫方式，透過產業投資、資源整合及學者專家技術支援等，輔導及補助3K產業業者改善工作環境。

許銘春說，薛長興印染廠這兩年已接受勞動部輔導及補助，設置符合安全衛生標準的製程設備，改善廠區溼熱工作環境，今年雖受疫情影響訂單減少，但仍願意在艱困時刻關注工安，接續改善橡膠製品廠的環境，非常難得。

此外，疫情期間，薛長興雖因訂單減少，進而實施減班休息，但也加入防護衣國家隊，從海外廠房空運機台到台灣，從頭訓練100多名員工製作防護衣。

勞動部說明，迄今已參與計畫的事業單位達3500家，其中更深入輔導214家、補助162家，補助改善金額共1億5千萬元，促進廠商總投資金額達約24.9億元，並吸引本國勞工1787人投入就業。

勞動部強調，已將橡膠製品業列為今、明兩年的重點輔導產業，最高可提供250萬元的改善補助。橡膠製品製造業如有意願，可洽勞動部職安署02-8995-6666#8318游小姐)。

薛長興工業兩年來投入1500萬元，改善印染廠的地面濕滑、防跌、作業環境溫度等。記者葉冠妤/攝影
薛長興工業兩年來投入1500萬元，改善印染廠的地面濕滑、防跌、作業環境溫度等。記者葉冠妤/攝影

勞動部 許銘春

延伸閱讀

陳其邁「畢典」要唱高雄人的歌 點名要請陳時中開金嗓

基本工資要調漲嗎？勞長：勞資先交換意見、協商

鼓勵企業開缺！勞動部祭8萬元獎勵 勞長：視時機上路

年金2026破產…勞保擠兌潮壓力 拚明年拆彈？

相關新聞

大學生曝最爽職缺 一路做到畢業竟賺了20萬

不少學生會利用空閒時間打工賺取生活費，但有網友表示自己是在校內工讀，不僅不忙還能做自己的事，清閒程度讓他完全不想離開，打算一路做到畢業，而其他網友也相當贊同校內打工超涼，更有人因此賺了20萬元。

不會Excel只配領22K？網友開戰：我沒用還不是在外商

初入職場的你會Excel嗎？第一份薪水又是多少呢？有人分享公司裡最近來了一個新人，大學念的是運動管理相關，進到公司後卻被發現不會Excel、Word。他因此好奇詢問各位職場前輩，有沒有遇過大學畢業卻不會Excel、Word的？

薛長興工業 砸1500萬改善濕熱工作環境

勞動部長許銘春今訪視全球最大潛水衣供應商的薛長興工業股份有限公司，瞭解3K產業改善工作環境成果，許銘春說，勞動部近來鎖定...

鼓勵企業開缺！勞動部祭8萬元獎勵 勞長：視時機上路

受疫情影響，今年應屆畢業生就業恐不樂觀，勞動部為此推出多項就業措施，針對畢業生的「青年就業獎勵金」已在本周啟動，畢業生若...

新公司報到被告知「口誤、沒職缺」 網分析真相：有內定

若面試錄取後卻被告知公司沒缺人，心情就像從天堂跌入地獄。一名網友面試當天被錄取後，隔天報到時卻被公司告知是「口誤」且沒有職缺，令他相當傻眼。

女教練用心教導卻被同事排擠 她曝駕訓班「真實內幕」

各個職業都有辛苦的一面，一名教練分享駕訓班的薪資及內幕，讓更多人了解這個行業，引起網友熱烈討論。

新北解封大型徵才 提供1500個職缺

新北市勞工局明天將舉辦解封後最大規模徵才活動，38家廠商提供逾1500個工作機會，正職起薪最高6萬元；因預估今年社會新鮮...

疫情衝擊就業市場 大學生喊：工作好難找

受新冠肺炎疫情衝擊，各行各業縮減人力，恐壓縮新鮮人就業市場，不少畢業生表示，公司難釋出職缺，工作不好找，對此中央及新北市...

苗栗辦勞工職訓考證照 參加現省5000元以上

苗栗縣政府鼓勵在職勞工提升專業技能，及考取專業證照，推出「提升自我 增進職能」課程，縣長徐耀昌、縣府勞工及青年發展處長彭...

疫情後找工作來新北 月薪最高6萬

新冠肺炎疫情影響各產業，部分民眾甚至失去工作，不過隨著疫情逐漸受到控制，政府也祭出各項振興方案，各產業開始出現徵才需求，...

疫情求職逆天難！頂大碩士生投148封履歷 慘收4次面試

6月畢業季即將到來，但受新冠肺炎疫情影響，有應屆畢業生反映求職「逆天難」，不少公司暫緩徵才計劃、凍結內部人事，部分產業如...

考公職能翻轉人生？私立科大生被殘酷現實打醒「想得太簡單」

若學歷沒那麼亮眼，想在社會占得一席之地有捷徑嗎？一名念私立科大的網友在網路上提問，「學歷差、沒有資源，翻身機會是不是只有考公職了呢？」引起討論，然而多數網友都不認同「翻身」一詞，甚至打醒他，「把人生想得太簡單了」。

熱門新聞

大樂透1.06億獎落台中一人獨得 端午加碼兩人中100萬

魷魚、透抽長得像分不清？他用4張原子筆畫分出水產區別

地牛翻身！東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級

大樂透頭獎獎落台中大里 彩券行隔9年再開頭彩

九縣市熱爆！氣象局：明天可能更熱 一路熱到周六

大尾鱸鰻「剋星」放流日月潭 為原生魚種戰魚虎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。