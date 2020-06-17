薛長興工業 砸1500萬改善濕熱工作環境

勞動部長許銘春今訪視全球最大潛水衣供應商的薛長興工業股份有限公司，瞭解3K產業改善工作環境成果，許銘春說，勞動部近來鎖定輔導鑄造業、印染業等改善工作環境，今年重點目標則是橡膠業，薛長興跨足印染、橡膠業，兩年多來已投入1500萬元改善濕熱的工作環境，勞動部則補助了200多萬元。

許銘春今參訪薛長興的印染整理廠及橡膠製品廠。她指出，3K製造業因工作環境辛苦，面臨員工年齡斷層、缺工等問題，因此勞動部近年以專案計畫方式，透過產業投資、資源整合及學者專家技術支援等，輔導及補助3K產業業者改善工作環境。

許銘春說，薛長興印染廠這兩年已接受勞動部輔導及補助，設置符合安全衛生標準的製程設備，改善廠區溼熱工作環境，今年雖受疫情影響訂單減少，但仍願意在艱困時刻關注工安，接續改善橡膠製品廠的環境，非常難得。

此外，疫情期間，薛長興雖因訂單減少，進而實施減班休息，但也加入防護衣國家隊，從海外廠房空運機台到台灣，從頭訓練100多名員工製作防護衣。

勞動部說明，迄今已參與計畫的事業單位達3500家，其中更深入輔導214家、補助162家，補助改善金額共1億5千萬元，促進廠商總投資金額達約24.9億元，並吸引本國勞工1787人投入就業。