鼓勵企業開缺！勞動部祭8萬元獎勵 勞長：視時機上路

受疫情影響，今年應屆畢業生就業恐不樂觀，勞動部為此推出多項就業措施，針對畢業生的「青年就業獎勵金」已在本周啟動，畢業生若穩定工作滿半年就可拿3萬，至於鼓勵雇主端釋放職缺的「雇用青年獎助計畫」，勞動部長許銘春表示，將視時機推出，「一定會上路」。

勞動部的「雇用青年獎助計畫」，綁定青年薪資須達2.8萬元以上，企業端每雇用滿3個月，就能領2萬獎助金，最長12個月為限，每雇1人最多能領8萬元。

許銘春今受訪表示，根據過往觀察，應屆畢業生通常會在3個月內找到工作，但今年受疫情影響，市場會有些觀望，預測就業會比過往困難，勞動部會再視畢業生求職情況，視時機推出，雖不會馬上就推動，但一定會上路。

此外，許銘春解釋，青年就業獎勵是為了不讓應屆畢業生淪為怯志者，市場受疫情衝擊，工作恐怕難找，就不出來找工作，目的是為了鼓勵趕快求職，尋覓適合的工作，且根據過往經驗，年輕人若能在企業待滿3個月，通常就留得住，待滿6個月，大致就穩定下來了。

而針對外界質疑應屆畢業生中的役男，必須先服役，無法在今年9月前就進到職場，不能申請青年就業獎勵金，許銘春解釋，勞動部另外有投資青年就業方案，只要是15歲到29歲的青年都適用，今年只是因應疫情再推出新方案，若無法使用新方案，還有原有方案在。

至於原定5月1號實施的中高齡與高齡者就業促進專法，也因疫情影響就業市場緊縮，延後上路時程，許銘春表示，相關的中高齡與高齡者就業協助措施仍持續在做，專法預計最快Q3就能上路。