快訊

不敵新冠肺炎！ 周星馳抵押42億頂級豪宅周轉資金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵企業開缺！勞動部祭8萬元獎勵 勞長：視時機上路

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春(中)今參訪全球最大潛水衣供應商薛長興工業股份有限公司。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春(中)今參訪全球最大潛水衣供應商薛長興工業股份有限公司。記者葉冠妤/攝影

疫情影響，今年應屆畢業生就業恐不樂觀，勞動部為此推出多項就業措施，針對畢業生的「青年就業獎勵金」已在本周啟動，畢業生若穩定工作滿半年就可拿3萬，至於鼓勵雇主端釋放職缺的「雇用青年獎助計畫」，勞動部長許銘春表示，將視時機推出，「一定會上路」。

勞動部的「雇用青年獎助計畫」，綁定青年薪資須達2.8萬元以上，企業端每雇用滿3個月，就能領2萬獎助金，最長12個月為限，每雇1人最多能領8萬元。

許銘春今受訪表示，根據過往觀察，應屆畢業生通常會在3個月內找到工作，但今年受疫情影響，市場會有些觀望，預測就業會比過往困難，勞動部會再視畢業生求職情況，視時機推出，雖不會馬上就推動，但一定會上路。

此外，許銘春解釋，青年就業獎勵是為了不讓應屆畢業生淪為怯志者，市場受疫情衝擊，工作恐怕難找，就不出來找工作，目的是為了鼓勵趕快求職，尋覓適合的工作，且根據過往經驗，年輕人若能在企業待滿3個月，通常就留得住，待滿6個月，大致就穩定下來了。

而針對外界質疑應屆畢業生中的役男，必須先服役，無法在今年9月前就進到職場，不能申請青年就業獎勵金，許銘春解釋，勞動部另外有投資青年就業方案，只要是15歲到29歲的青年都適用，今年只是因應疫情再推出新方案，若無法使用新方案，還有原有方案在。

至於原定5月1號實施的中高齡與高齡者就業促進專法，也因疫情影響就業市場緊縮，延後上路時程，許銘春表示，相關的中高齡與高齡者就業協助措施仍持續在做，專法預計最快Q3就能上路。

青年 勞動部 疫情 求職

延伸閱讀

【勞保黑洞1】勞工擠兌潮3年內恐引爆 蔡英文急拆彈

年金2026破產…勞保擠兌潮壓力 拚明年拆彈？

勞保年金破產 可能提前來臨

許銘春指再漲基本工資還太早 孫大千：蔡曾說3萬是夢想

相關新聞

不會Excel只配領22K？網友開戰：我沒用還不是在外商

初入職場的你會Excel嗎？第一份薪水又是多少呢？有人分享公司裡最近來了一個新人，大學念的是運動管理相關，進到公司後卻被發現不會Excel、Word。他因此好奇詢問各位職場前輩，有沒有遇過大學畢業卻不會Excel、Word的？

鼓勵企業開缺！勞動部祭8萬元獎勵 勞長：視時機上路

受疫情影響，今年應屆畢業生就業恐不樂觀，勞動部為此推出多項就業措施，針對畢業生的「青年就業獎勵金」已在本周啟動，畢業生若...

新公司報到被告知「口誤、沒職缺」 網分析真相：有內定

若面試錄取後卻被告知公司沒缺人，心情就像從天堂跌入地獄。一名網友面試當天被錄取後，隔天報到時卻被公司告知是「口誤」且沒有職缺，令他相當傻眼。

女教練用心教導卻被同事排擠 她曝駕訓班「真實內幕」

各個職業都有辛苦的一面，一名教練分享駕訓班的薪資及內幕，讓更多人了解這個行業，引起網友熱烈討論。

新北解封大型徵才 提供1500個職缺

新北市勞工局明天將舉辦解封後最大規模徵才活動，38家廠商提供逾1500個工作機會，正職起薪最高6萬元；因預估今年社會新鮮...

疫情衝擊就業市場 大學生喊：工作好難找

受新冠肺炎疫情衝擊，各行各業縮減人力，恐壓縮新鮮人就業市場，不少畢業生表示，公司難釋出職缺，工作不好找，對此中央及新北市...

苗栗辦勞工職訓考證照 參加現省5000元以上

苗栗縣政府鼓勵在職勞工提升專業技能，及考取專業證照，推出「提升自我 增進職能」課程，縣長徐耀昌、縣府勞工及青年發展處長彭...

疫情後找工作來新北 月薪最高6萬

新冠肺炎疫情影響各產業，部分民眾甚至失去工作，不過隨著疫情逐漸受到控制，政府也祭出各項振興方案，各產業開始出現徵才需求，...

疫情求職逆天難！頂大碩士生投148封履歷 慘收4次面試

6月畢業季即將到來，但受新冠肺炎疫情影響，有應屆畢業生反映求職「逆天難」，不少公司暫緩徵才計劃、凍結內部人事，部分產業如...

考公職能翻轉人生？私立科大生被殘酷現實打醒「想得太簡單」

若學歷沒那麼亮眼，想在社會占得一席之地有捷徑嗎？一名念私立科大的網友在網路上提問，「學歷差、沒有資源，翻身機會是不是只有考公職了呢？」引起討論，然而多數網友都不認同「翻身」一詞，甚至打醒他，「把人生想得太簡單了」。

超商員工十項全能卻低薪？ 專業網友分析：容易被取代

不少人在學生時期為了賺生活費，會選擇到便利超商打工，但現今便利超商服務項目多元，因此員工都必須「十項全能」，就是為了滿足不同顧客的需求。對此，昨（14）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他認為現在在便利超商工作，幾乎什麼事都要做，甚至還要忍受「奧客」的閒言閒語，但一小時的時薪卻相當少，於是他就好奇的詢問廣大網友「為何台灣低薪，卻可以請到十項全能的員工？」

公務員薪水不高仍多人報考 網列5優點指：CP值超高

不少人在找工作時會考量薪水，但有網友表示公務員薪水不高為何還能吸引許多人應考，對此網友紛紛指出退休金、穩定、福利、工作壓力小和準時上下班等優點，直言「公務員求的從來不是高薪」。

熱門新聞

大樂透1.06億獎落台中一人獨得 端午加碼兩人中100萬

生魚片、和牛、握壽司！ 日料吃到飽「旭集」要去高雄了

魷魚、透抽長得像分不清？他用4張原子筆畫分出水產區別

地牛翻身！東部海域規模4.7地震 最大震度宜蘭3級

大樂透頭獎獎落台中大里 彩券行隔9年再開頭彩

大尾鱸鰻「剋星」放流日月潭 為原生魚種戰魚虎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。