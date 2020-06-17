大學生曝最爽職缺 一路做到畢業竟賺了20萬

不少學生會利用空閒時間打工賺取生活費，但有網友表示自己是在校內工讀，不僅不忙還能做自己的事，清閒程度讓他完全不想離開，打算一路做到畢業，而其他網友也相當贊同校內打工超涼，更有人因此賺了20萬元。

有網友在ptt發文表示，自己目前是在學校的處室打雜，主要是負責跑公文的工作，其他時間幾乎沒什麼事情要做，甚至還能做自己的事情可說是相當的清閒。原po直言「滑手機寫作業或是很閒的坐在那裡，就有錢領了！根本是學校在當散財童子慷慨發錢給我吧」，還因此決定要霸佔這份工作到畢業。

文章一出，不少網友認同表示，「學校處室同是送公文印印資料，很忙的時候忙到翻天，沒事就滑手機很涼，一個月做50小時做到畢業」、「打過最爽的工也是校內，管考場秩序、涼涼的，錢也比校外打工多」、「之前學校打工，超涼的瘋狂滑ptt，然後大學賺了快20萬」。

而其他網友也大方分享自己做過的超涼打工，「我打過一個工，就坐在那裡開電腦上網」、「百貨公司或賣場的試飲人員，沒什麼人的話就站一天，還可以一直偷喝飲料」、「租書店不太會有很忙的時候，大部分時間都在滑手機，看漫畫，還可以免費租電影漫畫回家看，大學的幸福打工」。