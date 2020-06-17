不會Excel只配領22K？網友開戰：我沒用還不是在外商

初入職場的你會Excel嗎？第一份薪水又是多少呢？有人分享公司裡最近來了一個新人，大學念的是運動管理相關，進到公司後卻被發現不會Excel、Word。他因此好奇詢問各位職場前輩，有沒有遇過大學畢業卻不會Excel、Word的？

網友在Dcard分享，光自己就碰過N個大學生不會做簡報及文書軟體，打字速度也意外的慢。他不客氣表示，這樣的程度領22K，「說真的你就只值這個價」。他補充說明，薪水不合理也能考慮騎驢找馬學經驗，畢竟放眼自己周遭，「不少高中畢業就開始就業的」，培養出專業技能對於未來薪資有一定的幫助，什麼腦袋就值什麼未來。

有人回應原po，不用感到太意外，畢竟不是每個人求學過程中都有相關的文書課程，且隨著科系不同，和未來工作會不會用到，又是另一回事了。

貼文釣出一堆自稱不會用Excel的領薪族，「我也不會…但我70k」、「我沒用Excel還不是在外商工作」、「不會但薪水也破50k了，每個人專業又不同」、 「我不會Excel但我鐘點費2400」。還有人開玩笑自家老闆啥都不會只會罵人，年薪五百萬。

有過來人拋出自身經驗感嘆，家中是從事電機相關行業，大學期間也曾在業界工作過，畢業後面試被問到專業問題都能應答如流，換來的薪資卻是異口同聲的「你才剛出社會」，開出27K讓人相當無奈。