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新公司報到被告知「口誤、沒職缺」 網分析真相：有內定

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友面試當天被錄取後，隔天報到時卻被公司告知是「口誤」且沒有職缺，令他相當傻眼。圖／ingimage，非新聞當事者照片
一名網友面試當天被錄取後，隔天報到時卻被公司告知是「口誤」且沒有職缺，令他相當傻眼。圖／ingimage，非新聞當事者照片

面試錄取後卻被告知公司沒缺人，心情就像從天堂跌入地獄。一名網友面試當天被錄取後，隔天報到時卻被公司告知是「口誤」且沒有職缺，令他相當傻眼。

一名網友在「爆怨公社」發文，他去一間商業大樓應徵行政管理人員，面試官是一位部門經理，談了20分鐘後馬上被錄取，當時包含原po總共有5位面試者，因此他相當開心地和警衛伯伯分享被錄取的喜悅。

由於報到當天怕路上塞車所以原po提早出門，到了公司後在休息室等到時間快到時再去報到，沒想到一位會計卻一臉疑惑地表示，公司沒有職缺，「上禮拜就找到人了！？還是你跑錯場了！」，原po則拿出了面試官的名片給了會計，詢問了約3分鐘後，會計微笑地說，「抱歉，的確沒缺人，可能是口誤，我們公司真的沒缺人」，原po雖然內心相當難過，但還是禮貌性地道謝。

正要離開時，警衛伯伯看到原po便關心地過來詢問「怎麼走了？環境不好嗎？」，於是原po便把事情原委告訴了他，熱心的警衛伯伯幫忙查了缺人登記表後，發現的確有職缺，但公司卻說沒有缺人，實在是一頭霧水，原po最後只好把公司給的名片放在警衛台上，難過地離開。

網友紛紛表示，「好瞎」、「這應該要公佈吧」、「拍拍，遇到雷公司...」、「看得出來你真的很氣，這個沒信用的爛公司，不待也罷！」、「這種事情也可以口誤，差勁」、「這種說改就改還死不承認的主管...沒去是對的，不然可能等你白努力幾天突然發神經又叫你走，你更虧... (拍拍」、「這公司內部聯繫有問題」。

不過，有網友分析，公司可能有內定「感覺是有更適合他們更喜歡的、直接空降或是錄取別人沒通知你」、「內定的把你擠掉了吧，這公司不待也好」、「應該是有空降部隊卡掉你了」。

有網友則分享類似的經驗，「我也應徵過燒烤店的會計，打電話確認有職缺，去現場店長說沒徵(缺)人」、「離譜的公司真的很多，我遇到的是已經上完一天班了，然後跟你說原來要離職的人不走了，所以公司不缺人了」。

有網友曾經錄取高階主管，當天報到後被告知「老闆的兒子要回來，所以這個位置給他了」，唯一的好處是公司給了「一個月的薪水」，不過由於那家公司是大公司的子公司，因此還需簽保密合約。

面試 薪水 離職

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