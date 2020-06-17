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女教練用心教導卻被同事排擠 她曝駕訓班「真實內幕」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名教練分享駕訓班的薪資及內幕，讓更多人了解這個行業，引起網友熱烈討論。圖／ingimage
一名教練分享駕訓班的薪資及內幕，讓更多人了解這個行業，引起網友熱烈討論。圖／ingimage

各個職業都有辛苦的一面，一名教練分享駕訓班薪資及內幕，讓更多人了解這個行業，引起網友熱烈討論。

一名網友在「Dcard」汽機車版發文，她在25歲時遇到人生低潮，重新振作後誤打誤撞成為駕訓班教練，不知不覺就愛上這一行業了，因為年紀和學生差距不大，她並不想成為大家印象中「兇巴巴又整天放生學生的教練」，她會在車上陪學生，考到駕照後還會和學生一起慶祝。

原po也透露駕訓班的薪資及規定，教一位學生2200元、一名學生從開訓到結訓共24~25天，要幫學生上滿20小時的場內練習及4小時的道路駕駛、若學生簽延期不考試就拿不到薪水，除非簽棄考同意書、若學生沒考到駕照，將扣800元保留薪資，考過後才會歸還、通過率90%以上，一位通過獎金100元、指定教練獎金100元、手排車加100元、教假日班加100元，也就是說原po教10個學生35天，一天上10小時的班沒有休息時間、連5分鐘下課都沒有才領22K。

雖然薪水不多，但原po仍然願意做這份工作，因為她想成為學生生命中獨一無二的人、希望學生學走有用的東西，即使以後再也見不到也希望學生們記得自己，她也表示，汽車教練在大眾心中的印象「很兇、只教對點、放生學生」，當年教練也是這樣教的，所以她更不想成為這種教練。

由於原po非常用心教導學生，所以教學進度比其他同事慢很多，因此會被班主任看不起，導致分配的學生數量比其他教練還少，所幸原po教的學生通過率都在90%以上，同事因為原po過度關心學生的舉動，會被同事被自己的學生客訴而遭到排擠。

原po也不禁感嘆，「台灣的教訓班產業就是這樣，有某些人被古板的人教出來、阿諛奉承上司、為搶學生排擠同事」，不過她也表示自己不會理會同事們，會繼續熱愛這份工作並用心教導學生。

最後，原po建議正在找駕訓班的人「不要指定教練」，除非有認識否則在網路上看評價指定，會被教練認為是麻煩學生「怕被罵、怕學不會才會事先找評價」，自己有自知才會想找細心又有耐心的教練，但教練私底下都會抱怨因為網路評價而遇見「魔王」，再加上指定獎金才100元，「他也不會對你多好」，不過她也強調不是每位教練都這麼想。

許多網友紛紛稱讚並鼓勵原po，「分享駕訓班教練我覺得很棒，讓大家更了解這職業，也謝謝妳是個優秀的教練」、「原來教練也這麼血汗（雖然當初考駕照的時候就聽說了…）也難怪台灣駕駛的素質可以這麼不一」、「同為汽車教練的我，給妳說聲加油～」、「被你帶到的真幸福...」、「可以跟妳報名嗎...認真」、「台灣的交通還有救，靠你了！」、「像原po這樣的教練不多見了，希望妳保持這種熱情！也許會讓路上三寶少一點」、「希望妳可以堅持下去，台灣缺少你這種教練」。

有網友則分享自身經驗，「真的，教那些轉三圈就一定可以過去、固定的sop。那些教練真的是垃圾，難怪台灣一堆三寶，不充分幫學生練習，有時間去抽煙、滑手機、納涼」、「我上了3天之後只有拿車跟還車看得到教練」、「以前我的教練一上副駕就開始睡了」、「剛因為網路評價指定教練，教練都不怎麼鳥我，把我丟給另一個教，超少教課哪來這麼多評價....」。

駕訓班 薪資 駕照

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