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考公職能翻轉人生？私立科大生被殘酷現實打醒「想得太簡單」

聯合新聞網 / 綜合報導
公職在許多人眼中只能算「穩定」，離「翻身」太遠。 圖／Ingimage
公職在許多人眼中只能算「穩定」，離「翻身」太遠。 圖／Ingimage

若學歷沒那麼亮眼，想在社會占得一席之地有捷徑嗎？一名念私立科大的網友在網路上提問，「學歷差、沒有資源，翻身機會是不是只有考公職了呢？」引起討論，然而多數網友都不認同「翻身」一詞，甚至打醒他，「把人生想得太簡單了」。

這名網友在網路論壇「mobile01」發文，表示自己高中念私立高職商科，目前是私立科大商管院大二生，最近得知一個高中同學大學讀到一半考上警專，聽他說畢業後起薪就有4萬，還有交通獎金，而且只需念兩年，工作也很穩定，還說等大家大學畢業開同學會，他會是全班薪水最高的人。

發文者認為有可能，除非有其他人做生意或創業成功，否則以他們的學歷，想要一畢業就月領4萬很難。因此他好奇提問，是否學歷差、沒資源，就只能靠考公職才有機會翻身？

但其他網友對此皆不以為然，「領那餓不死薪水也叫翻轉人生？你的人生也太簡單」、「現在上公職叫穩定人生不是翻轉人生，上一代的公職才是」、「1個月4萬怎麼叫翻轉人生？只叫正常人生」，還有人說，「比畢業十年後的薪水才能定輸贏，他可能十年後薪水還是跟大學剛畢業差不多。」

不過也有人認為，進公家單位或國營事業雖然只能說是「高不成低不就」，但如果自認無法在社會闖出名堂，也不失為一個人生方向，只是「不會有大起大落，如同一條平行線，一輩子賺多少都能算出」。

另有網友建議，真想要「翻轉」，可以去拚中油，考上後休學，3年後再用證照加經歷去補，想補學歷就去讀在職碩班，但也是要等上完4年班後，從最基層的技術員做起。還有人提醒，想考公職要有奮戰多年的心理準備，「警察、消防、郵局外勤員這類比較好考，因為大家不想做。」

Mobile 01 考公職

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