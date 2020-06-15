超商員工十項全能卻低薪？ 專業網友分析：容易被取代

不少人在學生時期為了賺生活費，會選擇到便利超商打工，但現今便利超商服務項目多元，因此員工都必須「十項全能」，就是為了滿足不同顧客的需求。對此，昨（14）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他認為現在在便利超商工作，幾乎什麼事都要做，甚至還要忍受「奧客」的閒言閒語，但一小時的時薪卻相當少，於是他就好奇的詢問廣大網友「為何台灣低薪，卻可以請到十項全能的員工？」

原PO在文中提到，他觀察到在台灣的便利商店打工，幾乎什麼苦都要吃，不僅要做東做西、做牛做馬，還要一直被「奧客」罵，但時薪卻才100多，他還說道「如果其他國家聽見早就不做了」，因此讓他不明白為何在台灣竟然還有一堆人排隊應徵，並覺得這樣的情況很不合理，所以就忍不住發問「為何台灣開這樣的低薪水準，卻還能請到這麼多十項全能的員工，這叫其他國家情何以堪？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，並紛紛指出關鍵原因，「這麼容易被取代的工作，薪水怎麼可能會高」、「其實這種工作國小畢業就能勝任了，當然薪水低」、「超商的技能幾乎都是打雜啊」、「這些工作是買你的時間，不是能力，而且幾乎不用動腦，人人都能上手，所以低薪理所當然」、「因為隨便請一個民眾訓練過後都十項全能」、「因為超商工作的技能沒有價值，所以低薪是必然」、「門檻太低了，你不想做後面還是一堆人排隊」。

不過也有網友持不同看法，「比起說便利超商員工十項全能，還是工作態度比較重要」、「十項全能的意思是你通財務、法律、管理、數學、中文、兩個外國語，然後會寫程式，還有很高的文化資本素養」、「其實進便利商店工作還是要看經驗的，當然態度還是第一」。