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公務員薪水不高仍多人報考 網列5優點指：CP值超高

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。圖片來源／ingimage
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不少人在找工作時會考量薪水，但有網友表示公務員薪水不高為何還能吸引許多人應考，對此網友紛紛指出退休金、穩定、福利、工作壓力小和準時上下班等優點，直言「公務員求的從來不是高薪」。

有網友在「ptt 八卦板」發文指出，公務員只是一個餓不死的工作，若在北部生活其實就是貧戶等級，高額房價依然無法承擔，加上原po之前也曾聽到公務員的朋友在談論如何省水電費和開冷氣的頻率，不禁讓他認為就算公務員工作一段時間，在物質生活上還是不太自由，而且很多企業給的薪資也比公務員來得高，因此好奇為何還能吸引許多人應考。

文章一出，網友紛紛曝優點表示，「先苦後甘阿，活越久享受越久」、「退休金阿」、「晚享受而已」，也有人說「穩定也餓不死！也不會被炒魷魚」、「公務員求的從來不是高薪，而是穩定」、「穩定、工時固定，適合想要生活品質的人」。另外有人則指出，「公務員福利算進去應該不少」、「又是只算薪水的，整體CP值超高。」、「優勢是準時上下班，工作壓力不大，退休金不錯吧」。

此外之前也有網友討論，有許多能進台積電、聯發科等科技業工作者之後都轉考公務員，就是因為公務員壓力小，且能夠有好的生活品質，加上薪水也不至於餓死，相比高壓高工時的工作，不少人會選擇存到足夠的錢後，就轉往尋找能夠與生活取得平衡的工作。

公務員 高薪 工時 薪水 退休金

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