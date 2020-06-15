優質系／玩出城市生命力 Plan b創業金童 游適任

夜色裡，19歲少年微醺地走在路上，他剛開了間家教班，和朋友賺進人生第一份創業基金。耀眼的夜生活燒起他的熱血和野心，他急切地想認識更多人、創造更多可能性。如他的名字：悠游於不同領域，卻也能適其所任。他想成為這樣的人，成就這樣的事業。

從設計公司到共享單車，彼時還是個大學生的游適任，總在公司成功被收購或獨立運轉後離開，尋找下個突破點。眼下31歲的他，站在前身為「中山足球場」的CIT（Center for Innovation Taipei）基地裡，和團隊就著計畫書激盪辯論。這是他第五個創業里程碑，藉著親手打造的「Plan b」，他將自己推入城市各角落，挖掘問題，創造想像之外的價值。

CIT讓閒置的中山足球場有了新生命。 圖／游適任提供

法律男孩的創業魂

「所謂創業就兩種東西：一個問題你有好的解決方案，或有一個問題有人有解決方案，但你有更好的。」置身占地千坪的CIT裡，游適任每句話都帶著溫潤的自信，那是創業12年後磨出的態度。CIT是他的集大成之地，有他耕耘多年的共同工作空間（Coworking Space），也是他和團隊解決城市問題的中樞基地。

念的是東吳法律，游適任沒走上司法之路，反倒投身創業，還成了青年新創的典範之一，對此他笑說「一切都是夜生活惹的禍。」玩樂當道的少年，被爸媽推出家門自力更生，為了付房租、有錢交際，只好跑去當家教。「後來發現當家教太慢了，就跟朋友合組家教班，一開始單純為了生活費，沒想說要做什麼生意，沒想到還真的賺到了一點錢。」

那一年，游適任大二，台灣還沒什麼創業氛圍，「新創」二字於眾人相對陌生，他卻已開始做類似的事。「主要是我們愛玩啦，當時廣告業滿發達的，夜生活裡有非常多廣告業的人，我們就想，如果能待在泛廣告業裡，那去到夜生活可能會有比較不一樣的待遇。」

憑著此般想像，他用家教班賺來的資金，和同學再合開了設計工作室，開始接廣告公司設計案。隨著時間，公司竟慢慢壯大起來，「那時就開始有野心了，覺得自己應該還能做更多事情。」某回到台大找朋友，游適任發現校園內的腳踏車量大，是個商機。「當時就想，如果能在腳踏車放上廣告看板，那除了設計廣告，我們還可以再和廣告公司賺一手。」就這樣，他的第三間公司Share Wheels應運而生，從十多年前的台大校園開始，開創出共享單車的潮流。

游適任推動「Park up計畫」，讓舊公園重生。 記者陳立凱／攝影

焦慮下的關鍵決定

成為老闆，是意料之外，為了看懂財報、管理公司，游適任天天往書店跑，「那時什麼都學、什麼都看，除了要弄懂公共自行車系統，還因為要和校方、廣告業主、設計客戶等多方角力，只能靠自己學好各方知識。」

隨著設計公司成功被收購、單車業務上軌道，畢業前一年，游適任想起進入法律系的初衷，決定回歸校園，試著考取律師證照。「但坦白說我心裡非常焦慮，在外闖蕩太久，我已經忘記怎麽靜下來念書，坐在學校閱覽室，才半小時就如坐針氈，花了一整年卻渾渾噩噩，不知道自己在幹嘛。」

三十坪的「混」是游適任第一個完成的共同工作空間。 圖／游適任提供

也就在那時，他首次於書上見到共享工作空間（Coworking Space）的概念，某回返家途中見到出租空屋，讓他動了再次創業的念頭。「我從玻璃窗看進去，30多坪的空間，感覺可以做一些事情，跟房東談完，兩天就簽約了。」混了一整年，終回到最想做的領域，他於是將這空間取名為「混」。

「混」也成了游適任的轉捩點。放下律師理想，他轉用商業思維解決社會問題。「剛好我的Partner那時在做氣候變遷相關的NGO管理，他就問我商業面的策略規畫要怎麼運用在氣候變遷的議題。年輕人嘛，總是充滿理想，覺得能賺錢又做好事，何樂不為？」結合「混」的共享工作空間，開展解決社會問題的理想，「Plan b」就此出現，且這一運轉，就是十年。

面對舊時代的事物，游適任也擅於賦予其新意義。 記者陳立凱／攝影

獨生子的接軌欲望

「Plan b」成立以來，從公部門到私人企業；從公司策略評估、城市新生到空間活化等，解決了不少社會議題。面對問題，持續觀察和思考，是游適任的慣性也是強項。「可能因為我是獨生子，我一直在找跟這個世界接上去的方式。但又因為我沒有一個可以學習的對象，只能靠自己去模擬或觀察怎樣才能接軌。」

他坦言家裡環境相較他人相對寬裕，讓他沒有太多後顧之憂。但也因為如此，創業以來，他堅持靠自己賺的錢延續每個理想。「如果一用爸爸的錢，就沒辦法說嘴啦，他會說『那是我給你的啊！你以為別人有這東西啊？』」話語落下，游適任笑了笑，不拿家裡的資源，是自願也是自信。但創業十年，箇中甘苦只有自己知道。

「我是那種一秒入睡型的人，不是說我沒有煩惱，每天煩惱都很多。但我覺得只要有把握當下，去了解每一次的為什麼，就沒有什麼挫折或失敗是需要抱怨的。我常跟公司的人說，不要怨嘆你手中的牌，牌好不好不重要，你怎麼打才是重點。」

就如對於父執輩口中的黃金年代，游適任也曾經嚮往過，「但後來我發現每個年代都能是自己的黃金年代。」要坐著想像，還是起身創造，游適任選擇後者。面對快速變遷的時代，他不停止思考、不慢下腳步，只因所謂的理想世界，唯有親身投入，才可能徹底成真。

游適任和團隊針對不同計畫互相激盪想法。 記者陳立凱／攝影

催生Plan b 用思維解決問題

「很多朋友都說設計是為了解決問題，這沒有錯。但設計得配上某一個思維才有辦法解決問題，不然設計也可能造成問題。」主打「永續發展的策略規畫」，游適任帶領的「Plan b」團隊，完成過都市再造、公園再生，直面許多大小社會議題。各種類型的計畫，讓游適任得以在不同領域持續學習和發揮，解決問題之餘，也為舊事物創造新價值。

出身1980年代末的游適任，正巧經歷新舊科技交接的時刻。從撥接網路到智慧型手機，iPhone剛問世，沒多久iPad就出現。科技用品快速翻新，也讓他這一代的青年有了更多危機意識。「以前的觀念是，你是哪個領域就做好那件事，深耕到底、職人到爆。但現在這樣你會很危險。」

以酒吧業為例，「我都說你要把Netflix當作你的競爭對手，他今天在家裡追劇，就不會出門了，那你就少賣一杯飲料。你有沒有準備好面對這件事？」面對議題，不能只看表面，而要觀察整個社會的態勢，隨時改變、更新策略，才可能活下去。「所以我讓公司每兩年就要跨一個新領域，每五年直接來個大轉換。」

Park Up計畫改造古亭廢棄空地，吸引孩子前來玩耍。 圖／游適任提供

Park up 讓公園重拾生命

於是2013年開始，Plan b從永續發展的策略規畫，到2015年逐步整合加入設計規畫，「Park up計畫」正是結合兩者的代表作。「2015年那時，因為業務發展滿穩定，就覺得做個東西來慶祝公司成長好像還不錯，剛好有金融業客戶認養公園，就想說不然我們也認養一個。」

正巧當時有許多坪數不大的公有空地，游適任便透過台北都更處的計畫，認養了古亭的一塊空地。「我們開始在裡面做一些事情，但因為沒有先想好怎麼運用，所以從設計、企畫到執行都很失敗，鄰居只覺得幾個年輕人搞了一個原本說要開放給大家用，結果卻很髒的一個廢地。」

經過一年半靜下心觀察，游適任和團隊慢慢統整出周邊鄰里的需要，重新規畫，一度讓這塊空地成為打卡熱點。「做到後來，得了好多獎，包括日本的Good Design Best 100大獎、IF、金點等獎項，大家都說這就是解決城市中閒置空間沒被善用的一個解法。」亮眼成績也吸引政府部門注意，樹德公園的遊具計畫因而誕生。

這日午後四點，高溫熱氣還未散去，位於大同區的樹德公園中卻傳出孩子的奔跑嬉戲聲。由多根木柱圍起的大型遊具，吸引孩子在其中跑繞，揮汗玩起「鬼抓人」，媽媽們則圍坐在樹蔭下閒話家常。很難想像這裡幾年前還是垃圾遍布、甚至擺放著針孔回收桶的廢棄之地。

「那邊環境比較複雜，很多宮廟在旁邊，有次場勘時，還有阿姨騎摩托車，直接就把一包垃圾丟在公園，我就想這也太有挑戰了，這裡做遊具誰會來玩？」但難度高反而激發鬥志，游適任開始研究起遊具模組化。「一根木柱孩子就可以開始玩，兩根木柱變成線、三根木柱變成面，就有更多玩法。未來其他團隊接手，還可以用點線面的概念做新東西，落實永續的理念。」

就這樣，由66根木柱拼接而成的遊具降落在樹德公園內，媽媽們開始帶著孩子來這裡玩耍放電，隨著變身成遊樂場，公園慢慢變得乾淨，居民開始在公園野餐，周邊店家生意也紛紛好轉。「這其實就是社區營造的邏輯：當舊社區沒辦法改變時，就要引導新的常態關係去轉化它。」

CIT內部可見到許多巧思設計。 記者陳立凱／攝影

CIT讓中山足球場重生

同樣的思維，游適任也運用在Plan b的基地改造。現今的CIT同樣是讓年邁的中山足球場重獲新生的代表。「當時是因為我們公司人變多了，需要一個大型辦公空間，可是站在永續發展的策略思維，去租新的辦公大樓，有一點打自己的臉。」

活化舊空間，產生新價值，才符合游適任始終秉持的永續發展思維。「我就跑去問台北市政府有沒有多的閒置空間，反正也是放在那，我還交給你租金。」不料市府推薦的竟是高達千坪的中山足球場。「『混』那時才30幾坪，我根本沒想過一千多坪要怎麼弄。但總覺得這建築物很特別，像塊璞玉，剛好空間部門剛成立，就想說好吧，來玩一下這個事情。」

游適任和團隊在CIT內規畫了許多自由活動空間。 圖／游適任提供

他發揮多年的策展經驗，將展覽動線融入辦公室設計裡，將CIT內區隔出不同主題的辦公空間，動線卻相當流暢。「我們先畫出主幹道，裡面一間間辦公室就像小社區。廁所擺在最後面，是因為這地方有個重點是交流，而廁所就是最好交流的地方。有時路上碰到誰你不好意思搭話，就可以等在廁所遇到時開口，這都是策展上的邏輯。」如今，CIT內進駐了72間公司，每天四、五百人入內工作，成了共享工作空間的典範之一。

游適任(右)和調酒師好友鄒斯傑一起創立酒吧Draft Land。 圖／游適任提供

持續顛覆產業

帶著永續理念，游適任持續挑戰不同領域，也發展出了屬於Plan b的邏輯和中心思想。「在一個領域待久，視野會愈來愈小，心理素質不好的時候，還會排外，這時候組織就準備Bye Bye了。你必須讓自己持續去跳、去嘗試，但不要放掉以前的經驗，慢慢就能找到可以深耕的方向。」

笑稱自己嫁給工作，游適任只有5%屬於自己的個人時間，但閒暇時，他卻又和好友投入經營酒吧Draft Land。做副業，同樣不能安於現狀，他捨去手調調酒，改發揚Tap式的Draft Cocktail，讓台北的喝酒生態有了質變。「我喜歡做顛覆產業的事，每當面對新領域，我就是沒辦法停下思考。」

下一個五年，游適任希望能完成共享租賃公寓（Share Living Space）的理想。「我總覺得空間是一個中性的載體，當大家開始把不動產業當成內容產業看，那會是一個很大的革命。」當房租不只是支付給建築物本身使用，而是將一部分拿來做生活選品，那將掀起怎樣的浪潮？隨著游適任拋出的問題，眾人還在原地揣想著，他已奔進未來，投身他的下一場革命。