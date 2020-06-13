快訊

陳時中下午親主持健保醫材新制會議 確定「閉門召開」

美光控聯電竊取機密案 陸行之：被美當案例就慘了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大利多！一上班就加薪3萬元 職場新鮮人機不可失

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
勞動部釋出青年就業大利多，一上班就可加薪3萬元，機不可失。圖／虎尾就服中心提供
勞動部釋出青年就業大利多，一上班就可加薪3萬元，機不可失。圖／虎尾就服中心提供

迎接6月畢業潮，勞動部在疫情過後，釋出大利多，最快將於下周一(6月15日)推出「青年就業獎勵計畫」，只要是15到29歲應屆畢業生，在109年9月30日之前就業，受雇按月計酬全時工作，就有機會獲得3萬元就業獎勵金，讓應屆畢業青年一就業就加薪。

虎尾就業中心主任張春美指出，勞動部為鼓勵應屆畢業生盡快投入就業市場，凡是29歲以下應屆畢業生，不論是高中職、大學或研究所學歷，只要在同一家公司穩定就業滿3個月，勞動部就會發給2萬元獎勵金，就業滿6個月再加發1萬元，也就是說，只要在同一家公司任職滿6個月，就可為自己加薪3萬元。

為簡化申請流程，除了臨櫃申請或郵寄申請，也開放線上申請，申請人只要備妥申請書、畢業證書、身分證明文件及存摺影本，經審查符合條件，獎勵金將直接匯入青年帳戶。

另外，為了解決產業缺工，也將缺工就業獎勵適用對象，放寬到29歲以下的應屆畢業生，如新鮮人願意投入特定製造業或照顧服務業，可獲得最高10萬8千獎勵金，前半年每月發5000元、7-12個月每月發6000元、13-18個月每月發給7000元，最長發18個月。

張春美說，這些有利於應屆畢業青年的「缺工就業獎勵計畫」與「青年就業獎勵計畫」並不互斥，也就是說，應屆畢業青年只要適用上述資格，一次可獲得雙邊獎勵，最高可為自己加薪13萬8千元，相當優渥。

因應寒暑假到來，虎尾就業中心積極與企業接洽工讀機會，目前已有益陽能源科技公司等9家企業釋出近50個工讀職缺，希望青年把握工讀與加薪好機會，踴躍運用勞動部資源，詳情可參閱台灣就業通網站「投資青年就業方案」專頁或洽（05）6330422。

勞動部釋出青年就業大利多，一上班就可加薪3萬元，機不可失。圖／虎尾就服中心提供
勞動部釋出青年就業大利多，一上班就可加薪3萬元，機不可失。圖／虎尾就服中心提供
勞動部釋出青年就業大利多，一上班就可加薪3萬元，機不可失。圖／虎尾就服中心提供
勞動部釋出青年就業大利多，一上班就可加薪3萬元，機不可失。圖／虎尾就服中心提供

青年 勞動部

延伸閱讀

聲寶獲利成長 加薪3％

體操／國體大畢業典禮 李智凱、陳智郁披碩、博士袍

鋼鐵廠小心！職災死亡突飆高 勞動部勞檢伺候

畢業季遇疫情 元智大學師長撥穗儀式改學生自己撥

相關新聞

爆紅手譯員：看到聽障眼神 就知自己價值

在中央流行疫情指揮中心記者會上，被網友譽為「神級手譯員」的李振輝，昨天受邀到基隆市銘傳國中演講，跟學生分享自己的手語人生...

大利多！一上班就加薪3萬元 職場新鮮人機不可失

迎接6月畢業潮，勞動部在疫情過後，釋出大利多，最快將於下周一(6月15日)推出「青年就業獎勵計畫」，只要是15到29歲應...

北市15日就業媒合 上千個機會 新北18日大型徵才

失業率因疫情飆升，北市就服處將在6月15日下午2時至5時，在台北文華東方酒店B2大宴會廳舉辦就業專案媒合活動，提供上千個...

媽媽眼淚挽回叛逆少年！19歲銲接師 職訓半年月薪逾50K

畢業季來臨，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出「特殊銲接」和「數位設計」二個青年專班，報名即日起至7月6日止，去年底結訓的...

畢業生求職 面試後突然收到神秘紙條好傻眼

近日網路上出現一個熱話題，畢業生去某家公司面試，結束後竟然收到一張神秘的紙條，讓他大感驚訝。

女森林護管員 今年破百人

森林護管員要跋山涉水巡守國有林，在深山遇暴雨或低溫是家常便飯，全台上千名護管員逾九成是男性。但近年愈來愈多愛自然、不怕體...

巡山員加薪 約僱本薪最高45K

俗稱「巡山員」的森林護管員，負責守護全台一六二萬餘公頃的國有森林，要滅森林大火也要抓山老鼠，林務局昨宣布，今年七月起，約...

桃園市無薪假人數攀高點 桃園6月5773人首度超越北市

疫情衝擊產業，桃園市通報減班休息（俗稱無薪假）5月6212人，6月1日至8日已有5773人，數據居高不下仍在10年來高點...

報紙印刷員變身得獎詩人？37歲青年的文學逐夢記

1983年生的陳昌遠，高雄人，時報文學新詩評審獎得主，並以《工作記事》的創作企劃獲第六屆楊牧詩獎。如今在台北生活、擔任記者的陳昌遠，在此之前是高雄某印刷廠技術員，任職十年之久，專責印製報紙。

政院拍板本薪最高加到4.5萬元 巡山員：非常開心

森林護管員巡守全台162萬公頃森林，平常要抓山老鼠、救林火，跋山涉水是家常便飯，但基本薪資加危險津貼最多不超過4萬元，農...

特定產業設罷工預告期？勞動部：現階段不修正

2019年連兩起航空業罷工後，外界對於是否設立罷工預告期各有看法，勞動部在去年10月舉辦「完善爭議行為工作坊」，美國商會...

月薪15萬高薪白領適用責任制掛蛋？ 勞動部：北市有1件

美國商會今發布2020年度白皮書，提及月薪15萬以上高薪白領責任制上路1年，台北市核備的適用人數卻掛蛋，對此，勞動部官員...

熱門新聞

懶人包／最新網購、藥妝店 「醫療口罩開賣時間」總整理

屈臣氏第二波醫療級口罩到貨！超過1.5萬盒6月13日起陸續開賣

全台9縣市大雨特報！ 台南大雷雨持續至下午2時45分

有薰衣紫、軍綠、酷黑迷彩款！momo購物網「第二波中衛口罩」6/15上午10點限量開賣

今年第2號颱風「鸚鵡」生成 周末東南部、恆春半島防大雨

醫材風暴／健保署「無力收尾」擋不住反撲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。