大利多！一上班就加薪3萬元 職場新鮮人機不可失

迎接6月畢業潮，勞動部在疫情過後，釋出大利多，最快將於下周一(6月15日)推出「青年就業獎勵計畫」，只要是15到29歲應屆畢業生，在109年9月30日之前就業，受雇按月計酬全時工作，就有機會獲得3萬元就業獎勵金，讓應屆畢業青年一就業就加薪。

虎尾就業中心主任張春美指出，勞動部為鼓勵應屆畢業生盡快投入就業市場，凡是29歲以下應屆畢業生，不論是高中職、大學或研究所學歷，只要在同一家公司穩定就業滿3個月，勞動部就會發給2萬元獎勵金，就業滿6個月再加發1萬元，也就是說，只要在同一家公司任職滿6個月，就可為自己加薪3萬元。

為簡化申請流程，除了臨櫃申請或郵寄申請，也開放線上申請，申請人只要備妥申請書、畢業證書、身分證明文件及存摺影本，經審查符合條件，獎勵金將直接匯入青年帳戶。

另外，為了解決產業缺工，也將缺工就業獎勵適用對象，放寬到29歲以下的應屆畢業生，如新鮮人願意投入特定製造業或照顧服務業，可獲得最高10萬8千獎勵金，前半年每月發5000元、7-12個月每月發6000元、13-18個月每月發給7000元，最長發18個月。

張春美說，這些有利於應屆畢業青年的「缺工就業獎勵計畫」與「青年就業獎勵計畫」並不互斥，也就是說，應屆畢業青年只要適用上述資格，一次可獲得雙邊獎勵，最高可為自己加薪13萬8千元，相當優渥。