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北市15日就業媒合 上千個機會 新北18日大型徵才

聯合報 / 記者陳惠惠楊正海施鴻基魏翊庭╱連線報導
北市勞動局長陳信瑜。 圖／聯合報系資料照片
北市勞動局長陳信瑜。 圖／聯合報系資料照片

失業率因疫情飆升，北市就服處將在6月15日下午2時至5時，在台北文華東方酒店B2大宴會廳舉辦就業專案媒合活動，提供上千個就業機會；新北勞工局為了精進青年就業政策，將在7月舉辦3場青年就業公民審議會議，就業服務處也規畫年底前補辦至少百場徵才活動，疫情後首場大型徵才活動將於18日在市府登場。

北市勞動局長陳信瑜說，當天將有30家廠商進駐，提供1049個工作機會，以住宿業及餐飲業最多，占了九成，平均薪資約3萬2880元，也有逾4萬元職缺，這30家廠商目前無勞資爭議，即使疫情期間有申請無薪假，3月31日也已結束。

勞動局說，參與招募人才的廠商，以住宿業及餐飲業最多，包括鼎泰豐、晶華國際酒店、台北寒舍艾美、寒舍艾麗酒店、美侖商旅、晶宴會館、金色三麥、大樹醫藥和德科維聯合科技等知名企業，職缺類別以一線服務和廚務專業為主，也有會計、採購和工程師等職缺，相關資訊可上就業服務處官網查詢。

新北就業服務處規畫在本月18日於市府6樓舉辦解封後首場大型徵才活動，至少36家廠商提供1500個以上職缺，接下來6至7月規畫12場中小型實體徵才，下半年度徵才預計達100場。本月19日三重正義活動中心、23日土城區公所行政大樓禮堂、24日新店區中央市民活動中心都有現場徵才活動。

徵才活動 疫情 酒店

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