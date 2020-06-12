他面試後突然收到有人塞紙條勸離開 網友驚：快逃！

每年鳳凰花開時期也就是社會新鮮人投入職場的時候，找工作的第一關當然就是面試，一名男網友日前去某家公司面試，結束後竟然收到一張神秘的紙條，內容也讓他很驚訝，他PO上網後也讓許多人直呼遇到貴人，並勸他快離開。

原PO在《Dcard》表示自己是即將畢業的大四生，為了能一畢業就馬上就業，他10日到台北內湖一家公司面試平面設計的職務，就在面試完準備要離開時，突然有一名疑似內部員工、40幾歲的女子跑去塞了張紙條給他，還交代他要收好，讓他一頭霧水。原PO後來打開紙條一看，上面竟然寫著「這公司不好，對員工很小器（氣），試試別家公司」，讓他看傻了眼。

事後原PO也將此事投稿到在網路上有10多萬粉絲的「垃圾文界的美少年」IG上，事後也收到這間公司員工的回覆，並表示這的確是內部同事寫的，而且這個月就有超過5個人離職，因此他們真的希望新人千萬不要來，而這樣的狀況也讓原PO難以置信，「一個月五個人以上離職是什麼概念？」

貼文引起網友熱烈討論，許多人都慶幸原PO遇到好心人，「這員工算有良心吧」、「心地善良的阿姨」、「你要好好感謝阿姨沒讓你摧毀人生」、「推！阿姨神助攻」、「中年轉行是件不容易的事情，不然她應該也不會想待在那間公司，那位女士給你的忠告可以參考」、「朋友比較容易說真話，但陌生阿姨這樣做真的是很感動，是我也會相信」、「還沒進公司就遇到貴人了，快逃啊」。

不過也有網友覺得不對勁並提出疑問，「那她怎麼還在這？」、「那他們為什麼還待在那裡？不知道公司好不好，但建議不要去，我覺得那種員工當同事最可怕」、「說不定只是他們懶得帶新人」、「搞不好她是老闆，她在考驗你」。

這名塞紙條女子的同事今（12日）早也留言回覆許多人的疑慮，他表示公司的問題有點複雜，很難一次說清楚，對於網友們質疑塞紙條的這名女子為何不離職，他也表示她這個月也要離開公司了，會塞紙條的原因是因為看到原PO一表人才，不希望這間公司耽誤到原PO的前途，所以才會出此下策。