快訊

一封電郵副本 恐讓林百里賠掉一間公司

美股崩跌1861點 台股今跳空開低走逾250點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他面試後突然收到有人塞紙條勸離開 網友驚：快逃！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友日前到一家公司面試後，突然收到內部員工塞給他紙條，勸他不要來，讓男網友很驚訝。 圖／翻攝自《Dcard》
一名男網友日前到一家公司面試後，突然收到內部員工塞給他紙條，勸他不要來，讓男網友很驚訝。 圖／翻攝自《Dcard》

每年鳳凰花開時期也就是社會新鮮人投入職場的時候，找工作的第一關當然就是面試，一名男網友日前去某家公司面試，結束後竟然收到一張神秘的紙條，內容也讓他很驚訝，他PO上網後也讓許多人直呼遇到貴人，並勸他快離開。

原PO在《Dcard》表示自己是即將畢業的大四生，為了能一畢業就馬上就業，他10日到台北內湖一家公司面試平面設計的職務，就在面試完準備要離開時，突然有一名疑似內部員工、40幾歲的女子跑去塞了張紙條給他，還交代他要收好，讓他一頭霧水。原PO後來打開紙條一看，上面竟然寫著「這公司不好，對員工很小器（氣），試試別家公司」，讓他看傻了眼。

事後原PO也將此事投稿到在網路上有10多萬粉絲的「垃圾文界的美少年」IG上，事後也收到這間公司員工的回覆，並表示這的確是內部同事寫的，而且這個月就有超過5個人離職，因此他們真的希望新人千萬不要來，而這樣的狀況也讓原PO難以置信，「一個月五個人以上離職是什麼概念？」

貼文引起網友熱烈討論，許多人都慶幸原PO遇到好心人，「這員工算有良心吧」、「心地善良的阿姨」、「你要好好感謝阿姨沒讓你摧毀人生」、「推！阿姨神助攻」、「中年轉行是件不容易的事情，不然她應該也不會想待在那間公司，那位女士給你的忠告可以參考」、「朋友比較容易說真話，但陌生阿姨這樣做真的是很感動，是我也會相信」、「還沒進公司就遇到貴人了，快逃啊」。

不過也有網友覺得不對勁並提出疑問，「那她怎麼還在這？」、「那他們為什麼還待在那裡？不知道公司好不好，但建議不要去，我覺得那種員工當同事最可怕」、「說不定只是他們懶得帶新人」、「搞不好她是老闆，她在考驗你」。

這名塞紙條女子的同事今（12日）早也留言回覆許多人的疑慮，他表示公司的問題有點複雜，很難一次說清楚，對於網友們質疑塞紙條的這名女子為何不離職，他也表示她這個月也要離開公司了，會塞紙條的原因是因為看到原PO一表人才，不希望這間公司耽誤到原PO的前途，所以才會出此下策。

Dcard 面試

相關新聞

他面試後突然收到有人塞紙條勸離開 網友驚：快逃！

每年鳳凰花開時期也就是社會新鮮人投入職場的時候，找工作的第一關當然就是面試，一名男網友日前去某家公司面試，結束後竟然收到一張神秘的紙條，內容也讓他很驚訝，他PO上網後也讓許多人直呼遇到貴人，並勸他快離開。

女森林護管員 今年破百人

森林護管員要跋山涉水巡守國有林，在深山遇暴雨或低溫是家常便飯，全台上千名護管員逾九成是男性。但近年愈來愈多愛自然、不怕體...

巡山員加薪 約僱本薪最高45K

俗稱「巡山員」的森林護管員，負責守護全台一六二萬餘公頃的國有森林，要滅森林大火也要抓山老鼠，林務局昨宣布，今年七月起，約...

桃園市無薪假人數攀高點 桃園6月5773人首度超越北市

疫情衝擊產業，桃園市通報減班休息（俗稱無薪假）5月6212人，6月1日至8日已有5773人，數據居高不下仍在10年來高點...

報紙印刷員變身得獎詩人？37歲青年的文學逐夢記

1983年生的陳昌遠，高雄人，時報文學新詩評審獎得主，並以《工作記事》的創作企劃獲第六屆楊牧詩獎。如今在台北生活、擔任記者的陳昌遠，在此之前是高雄某印刷廠技術員，任職十年之久，專責印製報紙。

政院拍板本薪最高加到4.5萬元 巡山員：非常開心

森林護管員巡守全台162萬公頃森林，平常要抓山老鼠、救林火，跋山涉水是家常便飯，但基本薪資加危險津貼最多不超過4萬元，農...

特定產業設罷工預告期？勞動部：現階段不修正

2019年連兩起航空業罷工後，外界對於是否設立罷工預告期各有看法，勞動部在去年10月舉辦「完善爭議行為工作坊」，美國商會...

月薪15萬高薪白領適用責任制掛蛋？ 勞動部：北市有1件

美國商會今發布2020年度白皮書，提及月薪15萬以上高薪白領責任制上路1年，台北市核備的適用人數卻掛蛋，對此，勞動部官員...

他做工一天賺4300元被嫌又髒又臭 網友驚：年薪破百萬

一般人印象中從事勞力工作者既辛苦錢又少，在社會上又被認為是層級比較低的，一名做工的網友發文寫道昨天（9日）一天賺了4300元，雖然是靠自己努力賺取來的薪資，但在他人眼裡自己還是又髒又臭，貼文一出引起許多網友討論，還有人幫他估算若一個月做20天，年薪將近百萬元，實在不容小覷。

應屆畢業生從事3K製造業、照服業 最高可領10.8萬元獎金

為搶救青年就業，勞動部放寬29歲以下應屆畢業生投入3K製造業、照顧服務業、營造業，不用失業達30天以上，就具「缺工就業獎...

疫情後首波徵才！新北釋419個正職缺 餐飲服務業最多

新冠肺炎嚴重影響民眾工作，近來疫情逐漸受到控制，新北勞工局指出，6月12日將在樹林區公所舉辦首場徵才活動，419個正職職...

可進台積電為何還考公務員？ 網揭2關鍵讓鐵飯碗吸引力暴增

在台灣社會的普遍認知中，就讀知名校系或高學歷的民眾，往往會追求薪資優渥、發展性高的工作機會。不過，近日就有一名網友發現，許多畢業於台灣頂尖學府的學生，選擇去報考擁有穩定工作、薪水的公務員，讓他完全無法理解這樣的情況。知情網友也大方回應原Po的貼文，透露眾人追求的，其實是高品質的生活。

熱門新聞

忘記出國的感覺？松機推「出入境體驗活動」 不只能登機還有新設施開箱

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

鸚鵡颱風恐明天形成 太平洋高壓阻擋它偏北

買口罩看過來！康是美100萬片醫用口罩明天門市開賣

「綠島vs.小琉球」哪個比較好玩？ 網大推這一處：有渡假感

11歲少女小露罹癌百日泣訴為什麼是我 記錄片鼓勵病童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。