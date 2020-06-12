巡山員加薪 約僱本薪最高45K

俗稱「巡山員」的森林護管員，負責守護全台一六二萬餘公頃的國有森林，要滅森林大火也要抓山老鼠，林務局昨宣布，今年七月起，約僱護管員本薪最高可達四萬五○四五元，加上去年爭取到的巡護作業費，資深護管員每月可領四萬七六九五元，薪資待遇大幅提升。

林務局統計，目前全台有一○五九名森林護管員，其中三六五人為約聘，適用此次加薪。林務局局長林華慶表示，比自己被加薪還開心。

林務局說，行政院已核定，今年七月一日起每人每月本薪，由現行起薪兩萬七四三四元、上限三萬四九一六元，調高為三萬卅元至三萬八二二○元。

林務局指出， 另配合行政院今年五月起，將約僱人員報酬，由原本單一報酬薪點改為級距設計，約僱森林護管員的薪給可逐級陞遷，未來每月本薪最高可達四萬五○四五元。若加計新增的「山地巡護作業費」，以目前平均每人每月支領二六五○元計算，未來資深者每月可支領四萬七六九五元，大幅提高約僱森林護管員待遇。

東勢處麗陽站護管員汪竣泰感嘆，護管員要做的事太多了，尤其這陣子山上不斷下雨，整天苦守河邊，注意有無漂流木出現，防止山老鼠盜採，還要懂得辨識紅檜、扁柏、肖楠等各種珍貴木種。如今聽到加薪消息又驚又喜，感覺政府開始重視第一線人員，也希望未來福利及薪資待遇能愈來愈好。

目前巡山員起薪不到兩萬八千元，曾讓農委會主委陳吉仲感嘆「國家對不起你們」。林務局表示，森林護管員負責全台國有森林第一線保護工作，工作繁重且具高度危險性，每年多人因執勤受傷，但原本待遇偏低，因此研擬合理待遇制度。