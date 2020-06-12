聽新聞
test
0:00 / 0:00

巡山員加薪 約僱本薪最高45K

聯合報 / 記者吳姿賢／台北報導
護管員不分男女都常要走沒人走過的路徑，沿途常見有刺的黃藤、懸鉤子，走完總是滿身刮傷，穿長袖也沒用。 圖／陳昱茹提供
護管員不分男女都常要走沒人走過的路徑，沿途常見有刺的黃藤、懸鉤子，走完總是滿身刮傷，穿長袖也沒用。 圖／陳昱茹提供

俗稱「巡山員」的森林護管員，負責守護全台一六二萬餘公頃的國有森林，要滅森林大火也要抓山老鼠，林務局昨宣布，今年七月起，約僱護管員本薪最高可達四萬五○四五元，加上去年爭取到的巡護作業費，資深護管員每月可領四萬七六九五元，薪資待遇大幅提升。

林務局統計，目前全台有一○五九名森林護管員，其中三六五人為約聘，適用此次加薪。林務局局長林華慶表示，比自己被加薪還開心。

林務局說，行政院已核定，今年七月一日起每人每月本薪，由現行起薪兩萬七四三四元、上限三萬四九一六元，調高為三萬卅元至三萬八二二○元。

林務局指出， 另配合行政院今年五月起，將約僱人員報酬，由原本單一報酬薪點改為級距設計，約僱森林護管員的薪給可逐級陞遷，未來每月本薪最高可達四萬五○四五元。若加計新增的「山地巡護作業費」，以目前平均每人每月支領二六五○元計算，未來資深者每月可支領四萬七六九五元，大幅提高約僱森林護管員待遇。

東勢處麗陽站護管員汪竣泰感嘆，護管員要做的事太多了，尤其這陣子山上不斷下雨，整天苦守河邊，注意有無漂流木出現，防止山老鼠盜採，還要懂得辨識紅檜、扁柏、肖楠等各種珍貴木種。如今聽到加薪消息又驚又喜，感覺政府開始重視第一線人員，也希望未來福利及薪資待遇能愈來愈好。

目前巡山員起薪不到兩萬八千元，曾讓農委會主委陳吉仲感嘆「國家對不起你們」。林務局表示，森林護管員負責全台國有森林第一線保護工作，工作繁重且具高度危險性，每年多人因執勤受傷，但原本待遇偏低，因此研擬合理待遇制度。

山老鼠 行政院 薪資

延伸閱讀

熱愛自然不畏跋山涉水 女巡山員今年破百人

央行旗下印製廠徵才 月薪上看4萬6

機會難得！中央印製廠及造幣廠招考 起薪最高46K

約僱巡山員7月起月薪破3萬 最高可達4.5萬

相關新聞

巡山員加薪 約僱本薪最高45K

俗稱「巡山員」的森林護管員，負責守護全台一六二萬餘公頃的國有森林，要滅森林大火也要抓山老鼠，林務局昨宣布，今年七月起，約...

女森林護管員 今年破百人

森林護管員要跋山涉水巡守國有林，在深山遇暴雨或低溫是家常便飯，全台上千名護管員逾九成是男性。但近年愈來愈多愛自然、不怕體...

桃園市無薪假人數攀高點 桃園6月5773人首度超越北市

疫情衝擊產業，桃園市通報減班休息（俗稱無薪假）5月6212人，6月1日至8日已有5773人，數據居高不下仍在10年來高點...

報紙印刷員變身得獎詩人？37歲青年的文學逐夢記

1983年生的陳昌遠，高雄人，時報文學新詩評審獎得主，並以《工作記事》的創作企劃獲第六屆楊牧詩獎。如今在台北生活、擔任記者的陳昌遠，在此之前是高雄某印刷廠技術員，任職十年之久，專責印製報紙。

政院拍板本薪最高加到4.5萬元 巡山員：非常開心

森林護管員巡守全台162萬公頃森林，平常要抓山老鼠、救林火，跋山涉水是家常便飯，但基本薪資加危險津貼最多不超過4萬元，農...

特定產業設罷工預告期？勞動部：現階段不修正

2019年連兩起航空業罷工後，外界對於是否設立罷工預告期各有看法，勞動部在去年10月舉辦「完善爭議行為工作坊」，美國商會...

月薪15萬高薪白領適用責任制掛蛋？ 勞動部：北市有1件

美國商會今發布2020年度白皮書，提及月薪15萬以上高薪白領責任制上路1年，台北市核備的適用人數卻掛蛋，對此，勞動部官員...

他做工一天賺4300元被嫌又髒又臭 網友驚：年薪破百萬

一般人印象中從事勞力工作者既辛苦錢又少，在社會上又被認為是層級比較低的，一名做工的網友發文寫道昨天（9日）一天賺了4300元，雖然是靠自己努力賺取來的薪資，但在他人眼裡自己還是又髒又臭，貼文一出引起許多網友討論，還有人幫他估算若一個月做20天，年薪將近百萬元，實在不容小覷。

應屆畢業生從事3K製造業、照服業 最高可領10.8萬元獎金

為搶救青年就業，勞動部放寬29歲以下應屆畢業生投入3K製造業、照顧服務業、營造業，不用失業達30天以上，就具「缺工就業獎...

疫情後首波徵才！新北釋419個正職缺 餐飲服務業最多

新冠肺炎嚴重影響民眾工作，近來疫情逐漸受到控制，新北勞工局指出，6月12日將在樹林區公所舉辦首場徵才活動，419個正職職...

可進台積電為何還考公務員？ 網揭2關鍵讓鐵飯碗吸引力暴增

在台灣社會的普遍認知中，就讀知名校系或高學歷的民眾，往往會追求薪資優渥、發展性高的工作機會。不過，近日就有一名網友發現，許多畢業於台灣頂尖學府的學生，選擇去報考擁有穩定工作、薪水的公務員，讓他完全無法理解這樣的情況。知情網友也大方回應原Po的貼文，透露眾人追求的，其實是高品質的生活。

移工工作年限屆滿 勞動部放寬聘期可再延3個月

為減少跨境流動，勞動部自3月17日起推出鼓勵移工期滿續聘、國內承接、暫不返國等措施，其中針對即將工作屆滿12年的產業移工...

熱門新聞

忘記出國的感覺？松機推「出入境體驗活動」 不只能登機還有新設施開箱

健保自付差額上限醫界有疑慮 陳時中夜襲親上火線說明

鸚鵡颱風恐明天形成 太平洋高壓阻擋它偏北

買口罩看過來！康是美100萬片醫用口罩明天門市開賣

11歲少女小露罹癌百日泣訴為什麼是我 記錄片鼓勵病童

擔憂病毒傳人 荷蘭將撲殺37.5萬隻水貂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。