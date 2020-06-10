應屆畢業生從事3K製造業、照服業 最高可領10.8萬元獎金

為搶救青年就業，勞動部放寬29歲以下應屆畢業生投入3K製造業、照顧服務業、營造業，不用失業達30天以上，就具「缺工就業獎勵」申請資格，今天起，只要應屆畢業生到公立就服機構做求職登記，進到特定缺工產業後，最多可領10.8萬元獎助金。

勞動部過去為鼓勵失業勞工投入缺工產業，設立缺工就業獎勵，若失業達30天以上、非自願離職，且必須經公立就服機構評估推介進到3K製造業、照顧服務業，第1到6個月可月領5000元獎助金、第7到12個月月領6000元、第13到18個月領7000元，最長領18個月，最多總額可領到10.8萬元。

因應新冠肺炎疫情，勞動部為搶救青年就業市場，日前規劃推出應屆青年就業措施，其中放寬應屆畢業生進到缺工產業的就業獎勵資格，只要是29歲應屆畢業生，不限定失業30天以上，即可申請。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，今天已發函給各公立就服機構，29歲以下應屆畢業生從今天開始可先到公立就服機構登記求職，經推介後，不受失業30天以上限制，進到特定產業後就能開始領取獎助金。

據統計，2019年缺工就業獎勵核發人數，3K製造業1710人、照服業3118人。

至於新增的營造業，陳世昌說，目前正在盤點營造業職缺，之後會再跨部會討論。