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他做工一天賺4300元被嫌又髒又臭 網友驚：年薪破百萬

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露自己一天賺4300元，雖然是靠勞力獲得，但卻會被旁人嫌又髒又臭，照片為示意圖，圖中人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
一名網友透露自己一天賺4300元，雖然是靠勞力獲得，但卻會被旁人嫌又髒又臭，照片為示意圖，圖中人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片

一般人印象中從事勞力工作者既辛苦錢又少，在社會上又被認為是層級比較低的，一名做工的網友發文寫道昨天（9日）一天賺了4300元，雖然是靠自己努力賺取來的薪資，但在他人眼裡自己還是又髒又臭，貼文一出引起許多網友討論，還有人幫他估算若一個月做20天，年薪將近百萬元，實在不容小覷。

原PO在PTT開玩笑的說自己又「莫名其妙」的賺了4300元，「用我青春的體力，揮汗的淚水，交織而成用不盡原動力，衝破勞工天花板」。雖然工資得來不易，但原PO也很感慨旁人看到他是做工的一身髒汙，還是會嫌棄「髒髒臭臭好噁心」，這讓他忍不住想問「做工一天4300還算底層嗎？」

貼文引來網友們的熱議，有人幫原PO鼓勵打氣，「不管哪種工，能做到自立門戶，或者一些人拜託你來做都贏過一堆人了」、「求穩定吧，不然這工作也沒贏28K的初等考」、「說穩定喔…偶爾是會有沒工作的時候沒錯，但高級一點的師傅月入20萬都沒問題，很多都算『做件』的」、「如果沒存錢永遠都是底層」、「不錯啦，記得存起來，醫療險要買，不菸不酒不嫖才能翻身」。

還有網友曝光其他基層工作的工資金額，「裝電梯一天8000」、「拆房子一天3000」、「之前家教一天超過6000」、「可以領到3000以上通常都是焊工師傅了」、「以前同學做工的一個月都領5、6萬以上」、「聽過挖馬路一天5千上下的」。而當中有人幫原PO計算一天賺4300元，如果一個月做20天就有8萬6，一年下來就有破百萬，也讓人相當驚訝。

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