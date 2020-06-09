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移工工作年限屆滿 勞動部放寬聘期可再延3個月

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部推出彈性措施，讓雇主可為工作年限即將屆滿的移工申請延長3個月，3月17日至6月17日期間，移工可繼續留台工作。記者葉信菉／攝影
勞動部推出彈性措施，讓雇主可為工作年限即將屆滿的移工申請延長3個月，3月17日至6月17日期間，移工可繼續留台工作。記者葉信菉／攝影

為減少跨境流動，勞動部自3月17日起推出鼓勵移工期滿續聘、國內承接、暫不返國等措施，其中針對即將工作屆滿12年的產業移工、14年的家庭看護移工，可延長續聘3個月至6月17日，勞動部昨再發函，放寬再延長至9月17日。

依就業服務法規定，產業移工在台工作屆滿不得逾12年、家庭看護移工則不得超過14年，但因日前新冠肺炎疫情嚴峻，為減少人員跨境流動，勞動部推出彈性措施，讓雇主可為工作年限即將屆滿的移工申請延長3個月，3月17日至6月17日期間，移工可繼續留台工作。

勞動部昨發函再延長時限至9月17日。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠解釋，因6月17日將至，受限移工來源國班機斷航等因素，目前大多數移工進不來，也回不去，因此讓屆滿工作年限的移工可再度申請延長聘用3個月，後續視疫情隨時滾動檢討。

薛鑑忠指出，根據統計，從3月17日截至5月底，已核准1033名移工延長聘僱3個月，其中有656名產業移工、377名家庭看護移工。

至於聘雇許可3年期滿、卻回不去母國的移工，薛鑑忠說，經勞資協商，雇主可申請短期聘僱3個月，再延長案則須另外簽核，目前還未核定。

移工 勞動部

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