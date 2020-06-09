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無薪假參訓方式放寬 居家視訊就可領1萬8960元津貼

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部日前開放讓放無薪假的勞工可透過居家線上課程，參加「充電再出發」訓練課程，最高可領1萬8960元的參訓津貼。 記者季相儒／攝影
勞動部日前開放讓放無薪假的勞工可透過居家線上課程，參加「充電再出發」訓練課程，最高可領1萬8960元的參訓津貼。 記者季相儒／攝影

勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，人數續創10年新高，全國放無薪假的勞工達2萬8345人，為配合保持社交距離的政策，勞動部日前開放讓放無薪假的勞工可透過居家線上課程，參加「充電再出發」訓練課程，最高可領1萬8960元的參訓津貼。

為協助受新冠肺炎疫情影響的企業與勞工，勞動部自2月21日起擴大辦理「充電再出發訓練計畫」，補助企業訓練費用最高350萬元，同時補助參加訓練的勞工訓練津貼，每小時158元，補助時數提高為每月120小時，最高可領1萬8960元。

勞動部勞動力發展署訓練發展組長沈文麗說明，配合中央流行疫情指揮中心在4月1日制定社交距離注意事項，勞動部調整充電再出發辦訓方式，開放讓自行參訓的勞工可申請居家數位課程，目前有625人申請線上參訓。

勞動力發展數位平台課程包括印刷製版、圖文、商業設計、服飾設計、金屬及機械加工、美容美髮、餐飲烘焙、資訊軟體等。

沈文麗說，勞動力發展數位平台共有1032門線上課程，放無薪假的勞工循程序申請充電再出發計畫，必須在7天前登錄平台選課，之後上課時數即計入可領取補助時數，不過上課時段限定在減班休息期間。

沈文麗表示，針對居家上課的無薪假參訓勞工，發展署會從參訓紀錄查核，也會以電話隨機查課、要求回饋互動等方式，了解學員確實上課情形，此外課程系統也設計若滑鼠超過15分鐘未移動，就會跳離課程畫面，需重新進入。

根據發展署截至今日的統計，參加充電再出發計畫的有233家企業、3901名勞工。

勞動部 社交距離

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