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可進台積電為何還考公務員？ 網揭2關鍵讓鐵飯碗吸引力暴增

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣公務員穩定的薪資，是許多人夢寐以求的鐵飯碗。示意圖／ingimage
台灣公務員穩定的薪資，是許多人夢寐以求的鐵飯碗。示意圖／ingimage

在台灣社會的普遍認知中，就讀知名校系或高學歷的民眾，往往會追求薪資優渥、發展性高的工作機會。不過，近日就有一名網友發現，許多畢業於台灣頂尖學府的學生，選擇去報考擁有穩定工作、薪水的公務員，讓他完全無法理解這樣的情況。知情網友也大方回應原Po的貼文，透露眾人追求的，其實是高品質的生活。

該名網友在社群論壇PTT發文說到，「如果只是私立學校或國立後半段的也就算了」，畢業於台、政、清、交、成大等台灣知名大學的學生，「明明你18歲後的起跑點跑贏別人，唸到畢業後，你不去職場上爭取更好的舞台，卻回來跟那些起跑點跑輸你的人考公務員」，認為若這些學生選擇走上這條路，「那你開始還這麼辛苦考進那些學校幹嘛，難道都不覺得白考了嗎？」

對此，不少人就表示，的確有「一堆台積聯發科不做跑去考（公務員）的」、「我同學哥倫比亞大學碩士，現在也在當公務員」，而其中的原因就在於「不會有中年失業或裁員的問題」、「因為只需要付出不到一半的努力就可以生活了，很輕鬆阿」、「其實就是錢賺夠、房貸還差不多，想要生活品質」、「公務員多好，準時下班」。

有網友就解釋道，之所以會有許多從科技業轉考公務員的民眾，是因為「至少壓力跟生活品質可以好很多，薪水也餓不死，而且通常都存到買車、買房本」，且「自己執掌業務熟練後，不用創新到退休」、「上班要求高收入，除了學歷還要承擔高壓力或是高工時，不是每個人都想這樣過，錢存到了，自然找個能跟生活取得平衡的工作」。

綜合網友們的看法，公務員的職缺吸引大眾的不僅是穩定的薪水，還有工作壓力較小、準時上下班2個因素造就的高品質生活

PTT 公務員 台積 聯發科

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