他分享一年郵局櫃台工作心得 網友羨慕：5年內領5萬已經很好

現今許多人為了擁有一份穩定的工作，都會選擇考公職，進入公家機關服務不僅薪水能夠獲得保障，就連退休後還能月領退休金，因此每年總吸引大批人報考，就是希望能有個「鐵飯碗」。對此，日前就有一名網友在《 Dcard 》上PO文分享自己進到郵局上班一年的心得，甚至還大方分享若是想考「郵局內勤」應該要看哪些書，如何做準備等，PO文一出後，隨即就引來大批網友熱議，並大讚直呼「超推，真的很用心！」

原PO在文中表示，自己進到郵局上班滿一年了，加上最近適逢郵局招考的科目更改，所以想分享自己在郵局櫃檯上班狀況，希望能給想考郵局公職的人一些參考。在大家最關心的「薪資」方面，他透露，郵局專二內勤在去年10月已經調整過薪水，目前是32530，加上扣掉勞健保、工會費、慰問金等等約實領30700左右，試用期是6個月，期間薪水會以全薪支付。

至於內勤人員每個月都會有「銀管津貼」，儲蓄台的銀管津貼平均落在1500上下，而郵務台的津貼較少，平均約800~1000左右，加上只要沒有事、病假，每一季就會發一次全勤獎金，但郵局沒有「年終獎金」而是「績效獎金」和「考核獎金」，會依照該局的表現以及經理給的考核給予，一般都會領到差不多4個月左右，若是升職跳級，目前跳一級約+1050左右，10年之後調的就會比較少，碰頂約5萬。而以剛拿到一個完整考核年度、各項表現在平均以上的內勤員工，年薪未扣勞健保等大約落在55萬元上下。

除了薪資外，原PO也分享了他在郵局內勤櫃檯上班的作息，早上8：15上班簽到，檢查昨日櫃員現金小包、電腦開機、單據準備好、儲匯檢點、各機器跟印表機準備，8：30開叫號機就開始營業，8:30-10:50開始招保險、準備日報表，10：50-12：00為休息吃飯時間，休息時間過後，就要拆郵差送來的郵務袋子、回覆各處室的表單，14：30隨經理一同補ATM的鈔票，清點ATM剩餘鈔票並設簿登記，15：00後視狀況支援郵務同仁，16：00二次點帳，17：00結束營業，之後確認各項目無誤後結帳，把重要的空白單據跟鈔票入庫，和調整日期戳及儲匯戳就可以簽退下班。

最後，原PO更建議想考郵局內勤的網友可以參考的書籍，並提醒準備內勤考試的同時，也可以順便把「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」及「金融科技力測驗」這兩張證照一起考到手，這樣對以後工作也比較吃香。

PO文一出後，引來網友瘋狂留言，紛紛回應「沒想到會新增考科，希望能早日上岸（考完）」、「一直對郵局工作很好奇，感謝分享」、「一般來說，非工科的畢業5年內有5萬已經不錯了，而且現在國際情勢很亂，有份穩定的薪水算很好了」、「吃飯有70分鐘也太好」、「感覺福利真的很不錯，想考看看了」。