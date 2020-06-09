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年薪百萬的代價？大批工程師首推職業病 網驚：各位經歷了什麼…

聯合新聞網 / 綜合報導
工程師給人高薪又爆肝的印象，有工程師大吐職業病苦水。 圖／Ingimage
工程師給人高薪又爆肝的印象，有工程師大吐職業病苦水。 圖／Ingimage

說到工程師，你的第一印象是什麼？不少人最先聯想到的恐怕是爆肝，以及長工時換來的高薪。一名工程師在PTT發問，好奇這圈子的人會有哪些職業病，並列舉像是輪班日夜顛倒、盯著螢幕乾眼症等。文章一出釣出不少工程師們大吐苦水，讓網友驚呼「各位是經歷了什麼QQ」。

原po在Tech_job 板發文，指出工程師除了輪班，還要一直整天看電腦。自述在座位上久坐還容易血尿， 「常常也容易幻想」。他向各位「年薪300w大大」請益，想知道大家有什麼困擾，以及如何保養自己身體。

大批工程師首推講話會變很「機車」，說話會變得很有攻擊性且情緒化，容易得罪人。個性似乎也會變得急躁且沒耐心，感覺無時無刻都聽到值班手機在響。

工作後容易脫口而出中英文夾雜「晶晶體」，像是「這個issue要在什麼時候之前solve 」，以及「這個paper搭撥康鳳一下 」等。變胖更是不少人的切身之痛，下班看人走出公司都有肚子，抱怨「肚子變大、BMI爆炸」，以及久坐導致的背痛、痔瘡、下肢痠痛 、椎間盤突出 、肩膀痛。

網友看了推文，紛紛感嘆負面能量多，個性都會被扭曲。「到底是多機車，一堆人推講話機車」、「各位是經歷了什麼QQ 」、「最後過勞死在座位上，沒人記得…」。

工程師 年薪 肥胖 職業病 高薪

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