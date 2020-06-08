試用期提前轉正職還加薪 他興奮淚灑但「金額曝光」網友傻眼

試用期的努力就是希望能順利成為正式員工，有網友因表現相當優秀而在近期被告知提前結束試用期成為正式員工，且還能獲得加薪，讓他聽了淚流不止超激動，不過網友看到調升的薪水後卻是相當錯愕。

一名網友在「Dcard」發文表示，自己目前是一家電商公司的剪輯師，三月初剛進公司時每天都非常認真工作加班，就算是在公司沒給加班費的情況下，也依然努力完成公司所要求的事項。

原po表示當初老闆缺一個懂影片行銷的剪輯師，剛好自己有行銷相關經驗，因此被寄與眾望，幾乎上班時都會被找來討論重大工作方向，而他也深深感受到上頭的重視與好感。

直到近日在與經理討論活動方案時，老闆突然進到辦公室說，「經理，你馬上把他轉正式員工，不用試用期，該給的薪水馬上調整！」原po當下一聽感動又感激直呼，「感覺這三個月肝出現陰影都沒關係！」

而隔日經理收到調薪通知後也立刻轉告原po，「恭喜你成為正式員工加入我們！下個月薪水加1000喔！」，看到消息的他不禁興奮說，「加1000！加1000！我是一位每天工作接近12小時的剪輯師。我的淚水用噴的，但已經不清楚流淚的情緒。」

文章一出，網友傻眼說，「1千是補肝津貼嗎」、「我以為我少看一個0」、「你真便宜」、「我從實習轉正，實習薪水是26K，轉正後33K」，也有網友說，「我主管也說過這句耶，轉正後+1000然後我就換工作了」、「低薪公司常用這招，他們眼裡1000很多了」，有人則勸原po，「我真心覺得該對你說一聲該換工作了啦，你值得更好的公司」。