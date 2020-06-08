挖角第2天因「眼神太犀利」遭資遣 她打聽真相才知被歧視

「眼神」也能成為資遣的理由？一名女網友被挖角到新公司，沒想到第二天就被主管約談要求離職，理由是她「看人的眼神太犀利」，讓當事人相當傻眼。

這名網友在網路論壇「Dcard」發文，說自己原本在一家不錯的科技公司工作，收入不多但穩定，有天接到一通電話，對方表明有公司想挖角她，並承諾幫她加薪1萬。她面試兩次確定錄取後，在同事的鼓勵下，決定轉戰新公司，沒想到卻出現令她措手不及的發展。

她報到第二天的中午休息時間，被主管單獨約談，主管一進小房間就開門見山的說，同事們反映她給人很大的距離感，「因為妳的眼神看起來好像能看穿一個人，很犀利，同事會不敢跟妳互動」，還問她「沒被別人說過嗎？」，接著直接遞上離職書，要她中午就走人。

發文者一頭霧水，因為明明就跟同事有說有笑，同事也很熱心指導，這種理由讓她難以接受。於是她反問主管是否也這樣認為？主管帶著僵硬的微笑回答，「眼神是蠻犀利的啦！」，建議她以後去面試戴眼鏡，眼睛要柔和一點，比較容易跟同事相處，隨後還補充，「公司不會缺這些薪資，但重點是你早晚會承受不住在職場被孤立而離職」，認為她與其到時不愉快的離開，不如現在就拿資遣單去領失業補助。

後來發文者向其他同事打聽「真相」，才知道主管抱怨有身障的她走路一拐一拐，外出見客戶有損公司形象，還說面試時看不出來那麼嚴重。她雖然無奈，也只能打起精神找新工作。

其他網友看了紛紛痛批這家公司太離譜，「這什麼鬼理由」、「公司是靠眼神交流來上班嗎？」、「面試時不是已經見過面了嗎？」、「理由這麼鳥公司應該也是好不到哪去」，許多人更直呼這是歧視，「這可以直接告了吧？都已經錄用了才用這種歧視性言語資遣」、「非常建議提告，如果你因身障被革職應該有違法」。

也有部分網友分享自己被資遣的「超扯理由」，「曾被用因為太安靜、不跟同事互動為由被資遣，我還以為我應徵到的是交友公司呢」、「第一天上班，才剛走進去，就被說『第一眼看到你就不喜歡、太文靜』」、「我被找去公司後，沒幾天就被說，我找不到你在部門的定位」、「跳去另一間公司，兩個禮拜後老闆娘就要我離職，說我工作第一天穿得太正式看起來就有問題…」。