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團購網試用期給65000元引暴動 486先生嘆：大家低薪慣了

聯合新聞網 / 綜合報導
486團購網徵行銷人才，開出4個月65000元高薪，吸引不少人按讚。 圖／ingimage
486團購網徵行銷人才，開出4個月65000元高薪，吸引不少人按讚。 圖／ingimage

486團購網臉書粉絲專頁「486先生」昨天（6日）公開徵才，要找行銷專員1-3名，試用期4個月，薪資65000元，吸引不少人按讚洗版，但這個現象讓486先生感嘆「不是我們公司好，大家低薪慣了」。

486先生6日在臉書誠徵「台北行銷專員高手」1-3名，試用期4個月，薪資高達65000元，福利還包含最高一個月薪資的結婚禮金、生育禮金最高8萬元、租屋津貼一年24000元，育嬰津貼、中秋、端午發半個月薪資、年終獎金一個月、同仁分紅等等，讓不少人躍躍欲試，不過求職者由於年底有籌備開設展示中心的重要任務，因此必須有6年以上的行銷銷售經驗。

這麼好的薪資和福利吸引了上萬人按讚，有人表示「這是我看過最認真、把該寫的都寫上去的徵才文」、「65000這麼高」、「重視員工的老闆，不怕沒有優良的跟隨者」、「真是好佛心的老闆，你的員工真的好幸福唷！」、「幸福企業」。

對於大家的反應486先生也說「這是試用期，正式錄取的薪資會再調整」，他也感嘆「大家低薪慣了」，表示歡迎大家投履歷，有適合的就會電話通知。

團購 低薪 職場

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