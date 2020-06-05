暑假打工旺季到 勞動部：雇主應替工讀生提繳退休金

暑假打工旺季將至，勞動部提醒事業單位，在暑假期間若請工讀生，不論工作時間長短、兼職或全職，都應該從該工讀生到職日起，替其提繳勞工退休金，退休金必須由雇主全額繳納，不得從工讀生薪水內扣減。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，依「勞工退休金條例」規定，只要是適用勞基法的勞工，不分全時、部分工時，雇主都應替勞工按月提繳不低於每月工資6%的退休金，儲存於勞保局的勞工退休金個人專戶，退休金可以讓勞工累積帶著走，不因轉換工作而受影響。

孫碧霞強調，有些雇主誤以為工讀生就不用提繳退休金，但只要適用勞基法，勞工到職日當天開始，就應辦理提繳勞退金，不會因工作時間長短、工作型態、兼職或全職而有所差別。

此外，若同時從事兩份以上工作的工讀生，如果每份工作身分都適用勞基法，則每位雇主都應為其提繳退休金。

孫碧霞提醒雇主，退休金須由雇主全額繳納，不可從工讀生薪水內扣減，也提醒暑期工讀生仔細核對雇主每月以書面通知已提繳的退休金金額，或向勞保局查詢雇主有沒有幫自己提繳勞工退休金，如發現不符，應即時向雇主反映，要求雇主依規定申報，以免權益受損，相關資訊可查詢勞保局全球資訊網（https://www.bli.gov.tw/）。