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求職者面試大遲到、履歷駕照全沒帶還要求35k 面試官超無言

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友在面試時遇到一位「天兵型」的應徵者，不僅沒帶履歷表、也沒有工作需求的專業技能，還希望能有35k，讓他傻眼。示意圖／ingimage
一位網友在面試時遇到一位「天兵型」的應徵者，不僅沒帶履歷表、也沒有工作需求的專業技能，還希望能有35k，讓他傻眼。示意圖／ingimage

隨著每年6月畢業季來臨，許多社會新鮮人紛紛投入就業市場，雙方謀合之前，除了一份準備充分的履歷表外，在面試這一關如何讓對方感受到你對這份工作的熱情也非常重要。有一位網友在面試時遇到一位「天兵型」的應徵者，不僅沒帶履歷表、也沒有工作需求的專業技能，還希望月薪能有35k，因為要繳房租和車貸，讓原po哭笑不得。

原po在「爆怨公社表示，原本跟一位跟應徵者約09:00面試，結果對方10:00才出現，遲到的原因竟是「睡過頭」；接著原po跟對方要履歷表和借駕照一看，對方回說忘了帶履歷表和沒有駕照；這還沒結束，原po問對方焊接工作做多久了，他竟回說「不會啊」，這下原po可傻眼，跟電話中說的完全不一樣。最後原po只好說「你請回吧」結束對話，怎知應徵者卻說「他應該下星期一才有空上班，並希望薪水是35k起跳，因為要繳房租繳車貸」。原po心想「自己是不是脾氣太好了，房租車貸關他屁事啊」。

網友看完po文後紛紛留言回應「蠻好笑的應徵者」、「好白目的應徵者」、「完全自認為錄取了」、「根本來亂小的」、「這種天兵直接開噴吧⋯」，有網友嗆說「什麼都不會要3.5萬？回去跟爸媽拿吧」。

有網友質疑「一直覺得履歷很奇怪，就104key上去的，業者也看到了，偏偏還要面試再帶一份過去，有時候比較大的公司還會被噓說不都跟104一樣」，專業的網友回應說「104的那個其實只能叫基本資料吧，真正履歷還是自己弄一份好」。

最後有網友看原po文章配上美味便當照，歪樓留言問「這排骨看來好吃」、「便當哪家」、「看起來像無骨雞腿或雞排」。

原po的貼圖是一個美味的便當，讓網友的留言歪樓。圖擷自「爆怨公社」
原po的貼圖是一個美味的便當，讓網友的留言歪樓。圖擷自「爆怨公社」

爆怨公社 面試 求職

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