空姐棄月薪10萬工作回台 曝航空業辛酸面

外人總認為空服員的工作光鮮亮麗，又可在各個國家到處跑，且還享有高薪，是不少人眼中的夢幻職業。然而有一位有五年工作經驗的空姐，在Dcard上曝光月薪10萬背後，是沉重的身體與精神壓力。

一位曾在外籍航空任職五年的空姐，在Dcard上透露她放棄10萬月薪背後的原因。第一點是身體出了問題，除了難以適應時差造成要靠藥物入眠外，原po還受到職業傷害，「有個乘客請我幫忙放行李到頂上置物箱，還沒放好時，她就鬆手，我突然需要一瞬間承受一個行李箱的重量（絕對超過7公斤），當時被就一陣不適」，導致原po「最後一年時，常常因為背痛導致身體一動就會痛，幾乎把肌肉鬆弛劑當三餐吃」。

第二點則是升遷問題，原po表示，她的工作能力屢受主管稱讚，也常收到乘客的讚美信，卻因身體不適請病假而遲遲無法升遷，「我還在飛的時候，病假是算在升遷資格評分的，我看見自己工作表現評核在前20%，但加入病假後，我成為了倒數20%的人。」原po還認為「這個評分制度導致許多人生病了硬要飛，其實這樣對他們身體很不好」，在工作時也常需組員幫忙，造成他人負擔。

第三點是服務業都會遇到的精神壓力，原po表示，有一次她依照規定，三度提醒客人將包包置於椅子下，卻反被嫌「你喔⋯⋯不能當媽媽，你這麼嘮叨，你的小孩會很可憐。」然而最令原po心寒的是，事後遭客訴，上司卻叫她去道歉，「最心寒的就不過如此吧，明明站在同一陣線的隊友，卻沒支持你」。

原po表示，當然各行各業都有辛酸之處，但還是希望分享空服員的真實面，給想成為空服員的人看，「當空服員不僅僅是光鮮亮麗的生活，會有伴隨著一些負面的影響。」原po也補充「我有些朋友還是飛得很快樂，我想他們能夠在這份工作看到自己，只是我無法。」

網友紛紛留言表示，「服務業真的辛苦了！」、「辛苦了，各行各業都有很多人為了錢多去高壓的公司，但殊不知會影響到自己的生活品質以及重要的身體健康。」、「健康開心的生活比領高薪好多了」。

稍微知道內情的網友也表示，「空服很勾心鬥角，我家人從事二十幾年了常常聽到一些不是很美好的真實面」、「我完全懂，這家客人奧到不行，我做地勤每次看到就怕欸」。