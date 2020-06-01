水電工好累還是好賺？內行人曝月入10萬3大要素

有一技之長在身，比較容易發大財嗎？有網友聽聞水電工待遇不錯，願意投入的年輕人卻不多，因而感到好奇，賺錢的工作怎會沒人想做？也讓水電工一行的生態掀起討論。

「做水電真的很賺錢嗎？」一名網友在PTT發文表示，曾有退休水電工受訪時透露賺了不少，但實際詢問一位老師傅，卻說這行太累，很多年輕人都不願做，讓他感到意外。他認為就算再累，應該還是會有很多人為了錢投入，也懷疑老師傅是否不希望年輕人搶飯碗才故意那樣說？

了解內情的網友紛紛貢獻自己所聞，「年輕人的確有變少，老師傅也的確不想有人來搶」、「有認識的水電住澄清湖透天」、「朋友接家裡的水電行月入十萬以上啊」、「價錢敢開、客人接受、品質尚可，一個月十來萬沒問題」。

不過除了待遇，更多人講到的是這一行的辛苦，「這都用健康換錢，不怕累不怕被電死可以試試」、「很賺呀，只是工人都看起來髒髒的沒那麼體面，看你介意否」、「一天蹲、跪、彎腰、爬外牆、進下水道8小時」、「賺的錢很多要拿去當關節機能損害的跟出意外的醫藥費」、「之前馬桶不通，屎噴一堆，水電師傅也是要繼續通」。也有人表示，水電師傅雖能1個月10萬，但晚上常加班，都是週休1日，甚至忙到月休1日，閒的時候則連休10天，很多人因此撐不下去。

另有不少人提到收入豐碩的關鍵，「家裡有得接的比較賺，你自己白手就不知道要被老屁股坑幾年」、「如果是自己老爸可以考慮接，你去外面跟師傅要保佑找到一個肯教你的」、「這行超吃客源，你沒家業又想幹這行真的超級辛苦，家裡長輩有水電的真的很幸運，底都幫你打好了」。