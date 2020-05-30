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學生打工最地雷工作是？網點名這行業：又油又累奧客多

聯合新聞網 / 綜合報導
網友點名學生時期打工最雷選項就是餐飲業。 圖／聯合報系資料照片
網友點名學生時期打工最雷選項就是餐飲業。 圖／聯合報系資料照片

不少人在求學階段都有過打工的體驗，除了累積職場經驗外，還可以順便賺點零用錢。近日有好奇的網友在批踢踢發文詢問鄉民，想知道大家有做過什麼樣的打工，而又有哪些是避之唯恐不及的地雷工作哩？

原PO先是以自身經驗表示，她做過不少打工，有水餃店外場、加油站、洗車會員招攬、飯店宴會廳pt、酒吧公關和早餐店，而其中最排斥的就是餐飲業，覺得餐飲業真的很累，而且每天還要打掃油膩膩的地板廚房。此文一出，也引發廣大鄉民的回響，紛紛發表自己的看法。

有許多人跟著附和，大吐餐飲業苦水，「我朋友做麥當勞的，他說每天搬貨累到靠北」、「真的超討厭餐飲尤其是內場，每天滿頭大汗超黏」、「在丹丹打工過，真的超級超級累，排隊永遠看不到盡頭」、「影城打工2-3年，麥當勞4個月我就受不了，我們那間奧客太多，常常被氣哭」、「餐飲業3個月就受不了，油、累還要對付奧客」。

也有人分享自己的涼缺經歷，「補習班招生滿爽的，和學生喇塞就有錢賺」、「我做過很涼的銷售員，沒業績壓力，還可以愛顧不顧的哈哈哈」、「學校工讀生，沒啥事做很無聊」、「漫畫店做三年，那時是夢幻行業，吹冷氣看漫畫上網，現在都倒光了」。

打工 餐飲業 奧客

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