家人可忍受新鮮人多久找不到工作？答案：93天

今年新鮮人自估，要費多少時間才能找到工作呢？yes123求職網調查顯示，29.5%的人認為，要花「2個月以上～3個月不到」的時間；還有25.6%認為，要花上「3個月以上～4個月不到」，平均值落在2.7個月，約為81天，比起去年的2.1個月（63天），又多出18天。

反之，親人對自己的求職期望部分，新鮮人平均自認家人，「最長」可以忍受畢業（退伍）後3.1個月沒有工作：等於「職場空窗期」可達93天。

新鮮人也評估，平均要投21.6封履歷，才會有一次面試機會；同時平均再面試11.1家企業，才會有一次錄取機會。換算下來，等於大概要投240封履歷，才有可能找到第一份工作。

整體而言，今年新鮮人自評的「職場競爭力」，平均落在55.7分，屬於不及格，略低於去年的56.3分，而且自認「零分」的，也佔了8.3%；交叉分析來看，其中「學士級」新鮮人54.1分；「研究所級」的為60.4分。

除了提早開始求職，多投點履歷、多參加面試，新鮮人想順利卡位，本身也得具備優勢條件！從yes123求職網的調查顯示，在可複選狀況下，他(她)們自認的「求職優勢」分別為：「學習意願」（61.7%）、「責任感」（59.1%）、「團隊合作精神」（53.2%），以及「穩定度」（47.3%）、「解決問題的能力」（41.2%）。

同樣在可複選狀況下，新鮮人自認的「求職劣勢」則有：「在校成績」（54.3%）、「長相外型」（48%）、「主修科系」（42.7%），以及「語言能力」（34.2%）、「學歷」（33.1%）。

面對競爭激烈的畢業求職季，若想「殺出重圍」，除了中文制式履歷外，從yes123求職網的調查更發現，今年有四成一（41.1%）的新鮮人表示，「會想附上」外語履歷；另外也有28%透露，「會想附上」影音履歷。不過對於履歷表內，附上「個人社群網站」的連結或帳號，僅有一成七（17.3%）表達有這樣的意願。

對於畢業或退伍後求職這件事，合計有92.1%透露，其實會「感到恐慌」，而且又分成：53.1%屬於「怕待業太久，經濟壓力大」；24.8%屬於「怕入錯行、找錯職務」；14.2%屬於「怕工作不適合自己的個性」。

「畢業生職場規劃與應徵困境調查」，由yes123求職網於2020年5月6日到5月20日，以網路問卷進行抽樣，調查今年畢業或退伍的會員（擁有學士以上學歷，役畢或免役），其中非研究所903份，研究所305份，有效問卷共1,208份，信心水準為95%，誤差值為正負2.82%。