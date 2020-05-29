聽新聞
test
0:00 / 0:00
要離職也沒人知？ 網貼「辦公室孤獨等級」全笑歪：根本爽缺
現代社會不如以往密切，人們漸漸習慣獨來獨往，工作、用餐、上下班可能都一個人完成，變成「孤獨上班族」。近日有網友在PTT「WomenTalk」版上貼出「辦公室孤獨指數」，列表中共有10個等級，原po表示若每一級都達成應該會待不下去，引發討論。
這名網友27日在PTT「WomenTalk」版上分享「辦公室孤獨等級表」，在這張表中共分為十級，原po表示，如果表上每一級都達到，是他應該也待不下去，他認為在苦悶的上班日中，「揪同事一起吃吃喝喝，才會愉悅啊！」貼文貼出後，也引發網友討論。
這張表上依序分別為：在辦公室覺得格格不入、團購訂飲料沒被揪、中午一個人吃飯、下班一個人走、休假沒有人代理工作、一講話同事就安靜、同事出遊沒被找、待了一年在辦公室裡還是沒好朋友、主管同事叫不出名字及最後的「除了人資，沒人知道你離職了。」
貼文貼出後，網友們意見大不相同，有些人認為列表中的某些事情不足為奇，「一個人吃飯才可以滑ptt很讚」、「順序要換一下吧，一個人吃飯一個人走跟沒有好朋友明明很常見」、「有差嗎，準時下班做自己的事情比較重要」、「一個人才好，傻傻的」
另外，也有網友認為第九、十級不太可能發生，也有人認為如果有，那一定是爽缺，網友留言：「第十點一定是爽缺，羨慕」、「九跟十不可能啦 ，離職交接都要簽收，瞬間大家都知道你要離職」、「第十級做的工作是多無關緊要，不可能沒人知道吧」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言