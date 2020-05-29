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要離職也沒人知？ 網貼「辦公室孤獨等級」全笑歪：根本爽缺

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人總習慣上下班獨來獨往，有網友就分享「辦公室孤獨指數」引發討論。 圖／ingimage
許多人總習慣上下班獨來獨往，有網友就分享「辦公室孤獨指數」引發討論。 圖／ingimage

現代社會不如以往密切，人們漸漸習慣獨來獨往，工作、用餐、上下班可能都一個人完成，變成「孤獨上班族」。近日有網友在PTT「WomenTalk」版上貼出「辦公室孤獨指數」，列表中共有10個等級，原po表示若每一級都達成應該會待不下去，引發討論。

這名網友27日在PTT「WomenTalk」版上分享「辦公室孤獨等級表」，在這張表中共分為十級，原po表示，如果表上每一級都達到，是他應該也待不下去，他認為在苦悶的上班日中，「揪同事一起吃吃喝喝，才會愉悅啊！」貼文貼出後，也引發網友討論。

這張表上依序分別為：在辦公室覺得格格不入、團購訂飲料沒被揪、中午一個人吃飯、下班一個人走、休假沒有人代理工作、一講話同事就安靜、同事出遊沒被找、待了一年在辦公室裡還是沒好朋友、主管同事叫不出名字及最後的「除了人資，沒人知道你離職了。」

圖擷自PTT
圖擷自PTT

貼文貼出後，網友們意見大不相同，有些人認為列表中的某些事情不足為奇，「一個人吃飯才可以滑ptt很讚」、「順序要換一下吧，一個人吃飯一個人走跟沒有好朋友明明很常見」、「有差嗎，準時下班做自己的事情比較重要」、「一個人才好，傻傻的」

另外，也有網友認為第九、十級不太可能發生，也有人認為如果有，那一定是爽缺，網友留言：「第十點一定是爽缺，羨慕」、「九跟十不可能啦 ，離職交接都要簽收，瞬間大家都知道你要離職」、「第十級做的工作是多無關緊要，不可能沒人知道吧」。

PTT 上班族 職場

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