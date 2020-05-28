勞動部最新調查 大學畢業生去年起薪29K

勞動部今公布2019年7月職類別薪資調查，調查結果指出，去年初出社會的新鮮人，每人每月經常性薪資平均為2萬8231元，較2018年增加648元、2.35%，其中大學畢業生平均起薪則是2萬9336元。

為了解事業單位各職類受雇員工人數及薪資水準，勞動部按年辦理「職類別薪資調查」，調查對象為從事工業及服務業的事業單位，受雇員工不包括參加作業而不支領薪資的雇主、自營作業者及無酬家屬工作者，此次調查於2019年8月間辦理，回收有效樣本計9691家。

調查結果指出，2019年7月工業及服務業受雇員工每人經常性薪資平均為4萬1953元，各大職類中以主管及監督人員7萬6167元最高，餘依序為專業人員5萬8690元、技術員及助理專業人員4萬3804元、事務支援人員3萬4926元、技藝有關工作人員/機械設備操作及組裝人員3萬2483元、服務及銷售工作人員2萬9584元、基層技術工及勞力工2萬6765元。

初任人員部分，勞動部調查指出，2019年初任人員每人每月經常性薪資平均為2萬8231元，較2018年增加648元、2.35%，各職類中以專業人員3萬5065元為最高，技術員及助理專業人員2萬9812元次之。

若按教育程度區分，研究所畢業後初任人員經常性薪資為3萬4139元，大學畢業生2萬9336元次之，專科2萬6941元，高中職2萬5260元，國中及以下2萬4397元。與2018年相較，以國中及以下增加839元或3.56%最多，高級中等（高中、高職）與專科亦分別增加783元與735元。

按行業別觀察，初任人員經常性薪資以金融及保險業3萬2076元最高，電力及燃氣供應業2萬9769元、出版影音製作傳播及資通訊服務業2萬9371元、專業科學及技術服務業2萬9261元較高；其他服務業25,650元為最低。