炒熱冷門的工人文學！《做工的人》林立青幫邊緣人開一扇窗

林立青，是他32歲之後的名字，大家知道他，因為他在2017年出版《做工的人》，在台灣賣了超過五萬七千本，不只繁體版，還另出簡體版，改拍成電視劇，獲得2017誠品書店閱讀職人大賞台灣年度最期待作家獎、以及書店職人最想賣獎。

他說：「要講高低潮和成功祕訣，太制式了。用財富嗎？用地位嗎？如果這是標準，工地圍籬裡的邊緣人永遠只有低潮。這裡的很多人、很多事，悲涼中，一樣有人性和溫暖，我只能寫下來，因為我怕自己忘了他們，如果我忘了，他們就什麼都不會留下。」

私立技職生，混工地，混成作家

32歲出書之前，他叫林亞靖，景美市場養大的孩子，東南科技大學土木系畢業，帶著迷茫踏出校園，零收入就已經揹上三十萬學貸，他是青貧世代的一員，被銀行拒絕了幾次，27歲才有人生第一張信用卡。

沒有漂亮學歷，進不了大公司當工程師；沒認真念書，考不上土木技師；靜不下來，坐不住也考不上公務員，他到工地當監工。

二十初頭「嘴上無毛、辦事不牢」，同事多是五、六十歲的各路師傅，是老包商、也是經驗和能力都大勝他的父執輩，初相識，林立青形容他們是「銀色老狐狸」，很會幹譙、很愛吹噓、什麼都罵，真要好好講，卻很不爭氣，什麼都講不出。

初進工地，菜鳥哪管得動老鳥。監工是包商派在工地的大總管，得對公司負責，得監督工地師傅，三不五時還要接待高官、應付工安勞檢或警察。

林立青在工地遊走四、五年，從痛苦到調適，從調適到同理，他寫下小人物在圍籬內和體制外的掙扎、無奈與無力，從冷門的工人文學切入，再對主流社會和中產階級啟動罪惡行銷，他成了自己想都沒想到的作家。

林立青，一位興建豪宅卻買不起豪宅的暢銷工人作家，一位在工地挖掘真實故事的文字工人。

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