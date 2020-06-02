快訊

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票 法院駁回確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

炒熱冷門的工人文學！《做工的人》林立青幫邊緣人開一扇窗

聯合新聞網 / 104BeAGiver掌聲
《做工的人》作者林立青(照片提供：104掌聲)
《做工的人》作者林立青(照片提供：104掌聲)

林立青，是他32歲之後的名字，大家知道他，因為他在2017年出版《做工的人》，在台灣賣了超過五萬七千本，不只繁體版，還另出簡體版，改拍成電視劇，獲得2017誠品書店閱讀職人大賞台灣年度最期待作家獎、以及書店職人最想賣獎。

他說：「要講高低潮和成功祕訣，太制式了。用財富嗎？用地位嗎？如果這是標準，工地圍籬裡的邊緣人永遠只有低潮。這裡的很多人、很多事，悲涼中，一樣有人性和溫暖，我只能寫下來，因為我怕自己忘了他們，如果我忘了，他們就什麼都不會留下。」

私立技職生，混工地，混成作家

32歲出書之前，他叫林亞靖，景美市場養大的孩子，東南科技大學土木系畢業，帶著迷茫踏出校園，零收入就已經揹上三十萬學貸，他是青貧世代的一員，被銀行拒絕了幾次，27歲才有人生第一張信用卡。

沒有漂亮學歷，進不了大公司當工程師；沒認真念書，考不上土木技師；靜不下來，坐不住也考不上公務員，他到工地當監工。

二十初頭「嘴上無毛、辦事不牢」，同事多是五、六十歲的各路師傅，是老包商、也是經驗和能力都大勝他的父執輩，初相識，林立青形容他們是「銀色老狐狸」，很會幹譙、很愛吹噓、什麼都罵，真要好好講，卻很不爭氣，什麼都講不出。

初進工地，菜鳥哪管得動老鳥。監工是包商派在工地的大總管，得對公司負責，得監督工地師傅，三不五時還要接待高官、應付工安勞檢或警察。

林立青在工地遊走四、五年，從痛苦到調適，從調適到同理，他寫下小人物在圍籬內和體制外的掙扎、無奈與無力，從冷門的工人文學切入，再對主流社會和中產階級啟動罪惡行銷，他成了自己想都沒想到的作家。

林立青，一位興建豪宅卻買不起豪宅的暢銷工人作家，一位在工地挖掘真實故事的文字工人。

【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

工安

延伸閱讀

熱門台劇《做工的人》將推同名桌遊　由《台北大空襲》團隊操刀製作

台劇熱潮大爆發 從「誰是被害者」、「做工的人」靠聲量維持看戲熱度

臺劇《做工的人》搶先預習　林立青原著揭勞動者悲歌

非中低收入戶卻被逼到貧窮線下 紓困大傘遮不到的隱形邊緣人

相關新聞

空姐棄月薪10萬工作回台 曝航空業辛酸面

外人總認為空服員的工作光鮮亮麗，又可在各個國家到處跑，且還享有高薪，是不少人眼中的夢幻職業。然而有一位有五年工作經驗的空姐，在Dcard上曝光月薪10萬背後，是沉重的身體與精神壓力。

炒熱冷門的工人文學！《做工的人》林立青幫邊緣人開一扇窗

林立青，是他32歲之後的名字，大家知道他，因為他在2017年出版《做工的人》，在台灣賣了超過五萬七千本，不只繁體版，還另出簡體版，改拍成電視劇，獲得2017誠品書店閱讀職人大賞台灣年度最期待作家獎、以及書店職人最想賣獎。

創11年同期新低！ 今年Q3企業人力需求砍半

勞動部今公布109年Q3人力需求調查結果概況，調查結果指出，事業單位預計7月底較4月底人力需求淨增加2萬1000多人，人...

水電工好累還是好賺？內行人曝月入10萬3大要素

有一技之長在身，比較容易發大財嗎？有網友聽聞水電工待遇不錯，願意投入的年輕人卻不多，因而感到好奇，賺錢的工作怎會沒人想做？也讓水電工一行的生態掀起討論。

4月大量解僱申請56件 創102年來新高

勞動部今天公布最新大量解僱勞工統計，4月通報件數56件創102年來新高。勞動部表示，主要以住宿餐飲、製造業為主

學生打工最地雷工作是？網點名這行業：又油又累奧客多

不少人在求學階段都有過打工的體驗，除了累積職場經驗外，還可以順便賺點零用錢。近日有好奇的網友在批踢踢發文詢問鄉民，想知道大家有做過什麼樣的打工，而又有哪些是避之唯恐不及的地雷工作哩？

勞工罹癌 不易聯想與工作相關

去年勞保職業病給付案件，職業相關癌症只四例。職業病醫師表示，與工作相關罹癌，需要在工作場所暴露一段時間，尤其長期接觸化學...

職業病給付 職場壓力罹病歷年最高

勞動部勞保職業病給付最新統計數據出爐，去年職業病給付人次不增反減，給付744人次，較一年減少13人次。其中職業相關癌症從...

25歲以下青年失業率超過10% 侯友宜：職訓補助最高2萬

各產業受新冠肺炎疫情衝擊，新北市長侯友宜表示，新北25歲以下青年失業率高達10%以上，針對應屆畢業找不到工作的青年，有最...

端午節勞工出勤 雇主要加倍發給工資

勞動部表示，依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假...

要離職也沒人知？ 網貼「辦公室孤獨等級」全笑歪：根本爽缺

現代社會不如以往，人們漸漸習慣獨來獨往，工作、用餐、上下班可能都一個人完成，變成「孤獨上班族」。近日有網友在PTT「WomenTalk」版上貼出「辦公室孤獨指數」，列表中共有10個等級，原po表示若每一級都達成應該會待不下去，引發討論。

憂疫情畢業即失業 新北應屆生最高職訓2萬、津貼1.5萬

因應新冠肺炎衝擊產業，產業若限縮提供新進人員名額，應屆畢業恐求職不易，中央推出安穩青年就業等計畫，鼓勵聘用畢業青年；新北...

熱門新聞

口罩開放藥局一再被問 但廠商回覆讓藥局傻眼

九縣市大雨特報！氣象局：至少下到晚上7、8點

網家PChome 6月3日下午起 限量銷售中衛口罩

黑鮪魚吃到飽！饗食天堂、饗饗、旭集大回饋 只有14天

男子為結婚苦存8年錢買房 女友爸：房太小不准！

中衛盒裝口罩單片6元 首波推出酷黑天空藍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。