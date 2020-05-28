公職經歷寫在履歷加分嗎？ 網曝：「特定職務」才加分

許多人畢業後，努力讀書考上公職拿到鐵飯碗，不過，一名網友好奇若有天不想做公職，要回歸私人企業上班，把公職寫進履歷裡是否會加分，引起許多網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」薪水版發文，他好奇考上公職後，若有一天突然不想做了，想回到私人企業上班，把公職經歷寫進履歷裡是否會加分，「至少證明還是念書的料？」，想問問網友們的建議。

此文一出，許多網友紛紛表示特定職務類別才會加分，「會吧，例如考上了司法官、檢察官、外交官，面試時會幫你加分」、「會啊，央行跟金管會的去金融業很加分」、「公職有很多種，行政類比較沒什麼用」、「當律師時說，曾任司法檢察官都會加分，當過兵應徵保全比較會上吧」、「若在公職期間有建立人脈，在一些特殊職位會有幫助」。

不過，有網友認為公職轉私人企業相當不利，「應該倒過來吧？」、「企業重視考試嗎」、「公職都混不了，面試官怎麼想？」、「好心勸你別來業界」、「我只知道私人轉公職，還真不認識公職辭職去企業的」、「不會啊，做那些雜事或是會考試而已怎麼會加分」、「你可以寫，但你自己要招架得住面試官好奇問東問西」。