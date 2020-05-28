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年薪250萬 只用6年時間

聯合晚報 / 記者仝澤蓉／台北報導
思邁特人才顧問公司執行長邱建業。 記者曾吉松／攝影
思邁特人才顧問公司執行長邱建業。 記者曾吉松／攝影

在台灣除非是大型科技業，一般公司很少會給35歲的人資部門主管250萬元的高薪，但思邁特人才顧問公司執行長邱建業（見圖，記者曾吉松／攝影）做到了，而且就在36歲那年；又絲毫不戀眷的離開，選擇自行創業，開設一般人所謂的獵人頭公司。

網路時代，年輕人找工作多數從求職網看工作機會，邱建業表示，工作有很多面向，沒有一個工作是很輕鬆的，別人說工作操，原因是每人能力和經驗不同，感受也會不同，若只看網路上的評價，年輕人找工作以主觀方式來做判斷，可能因此錯失很多機會。

一畢業就拿4萬薪

邱建業本身的求職經驗，就是一個把握機會的最佳例子；邱建業學校一畢業就找到一家網路公司作系統分析，當時薪水就4萬元，在同學當中算是高薪，但是新創公司管理上仍有改善空間，因此他轉到媒體當記者。

英文好 換跑道吃香

當時台灣經歷金融海嘯，經濟景氣不好，景氣燈號「藍燈」一直亮，年輕人赴海外工作潮流興起，邱建業因為英文能力好，做了一陣子記者之後，想換跑道去國外闖闖看，靠著人力銀行找到中部一家鞋廠的柬埔寨廠徵儲備幹部，面談時對方認為邱建業年齡還輕，建議他不要先去柬埔寨，不妨先去中國大陸磨練，於是到了前東家，某上市電子業；這一跳，讓他年薪翻倍，直接晉升百萬俱樂部。

在大陸立下戰功

當時公司在江蘇有新工廠要建設，邱建業被派到蘇北鄉下美其名是進行人才招募，其實比較像是到市場「拉人」，每天趕早市發傳單，當時蘇北還很「鄉下」，邱建業一邊發傳單，旁邊還有載送牲畜的車輛呼嘯而過，不時有黃鼠狼跑出來探頭探腦，同期的還有一位北京大學碩士的年輕台幹。

兩個來自兩岸最高學府的年輕小伙子，每天早上六、七點出門，工作到晚上十點，只能做發傳單的事情，這位北大男生覺得學不到東西，打算放棄，邱建業告訴他，「年薪100萬元讓你發傳單，是幸福企業」，兩個人相互勉勵撐下去。

邱建業說，大陸是一個強調「戰功」的地方，當初新廠案子沒有人要去，自己最菜因此被派去，把蘇北工廠從原本200多人擴展到1萬多人；說什麼「幸福企業」，其實自己一開始就不想做基層人力招募，當把蘇北工廠從2000多人擴展到1萬多人，也才有底氣跟公司談，希望回到蘇州從事中高階海外台幹招募。

撿人家不要的做

他也以自己的例子勉勵社會新鮮人，職場上有一種工作叫做「屎缺」，越是沒有人要去的地方，越有發揮空間，建議撿別人不要做的事情，假設一家公司環境不好，離職率高，只要給的薪水夠高，年輕人可以去試試看，因為做不好是理所當然的（前面有那麼多人陣亡），沒有人會罵你，但是如果你做的好，升遷的機會就來了，這是讓自己快速展露頭角的方法，因為很多機會，都是從人家都不要做的事情上開始的。

邱建業後來的五年帶領團隊，負責處大陸六個廠500多位台幹薪資福利、差旅、勞資爭議和家庭安置，到今年初離開前公司時，薪資翻倍到250萬元，他只花六年時間。

創業不是玩票

今年初蘇建業回到台北創業，辦公室選擇座落於寸土寸金的基隆路、忠孝東路口商務中心，一個月租金4萬元，對剛成立的新公司是一筆負擔，邱建業說，除了是從小對信義計畫區有憧憬的任性外，附近很多國際獵人頭公司，希望他們一起立足信義計畫區；地址好、公司漂亮（窗明几淨的商務中心），也能讓客戶知道自己創業不是玩票，是認真的，放心把案子交到他手中。

創業 薪水 高薪

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