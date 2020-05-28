失業數月獲錄取通知卻無喜悅 原因讓許多人有同感：我也會

因為新冠肺炎的影響，全球紛紛出現失業潮，台灣4月的失業率也升破4%，讓許多沒了工作的民眾只好趕緊重新尋求就業機會，一名女網友發文表示自己失業好幾個月了，昨（27）日接到面試過的公司來電通知下星期一上班，但這樣的好消息卻讓她開始緊張害怕，擔心得要重新適應所有的人事物，原因曝光後讓許多網友也很有同感。

原PO在PTT寫道自己從2月就被迫失業，期間雖然有領取失業補助，勉強還能維持生計，但還是希望能趕快找到工作，重返職場。前（26）日她到一家公司面試，幸運地昨天就接到電話通知她下星期一準備上班，只不過這項好消息卻讓她開心不起來，「接踵而來的不是找到工作的開心而是害怕，害怕自己不行，害怕接觸新環境，人事物都要重新開始」。原PO說之前換工作時也會這樣，只要一找到新工作就會擔心這些問題，讓她很苦惱。

原PO也好奇想問鄉民們是否也會和她一樣有同樣狀況，貼文讓許多人看了有同感，「會…出門之前肚子都會絞痛」、「會，硬著頭皮去，之後習慣了就正常了」、「一開始難免都會緊張的」、「會啊，不過總比沒有好」、「我懂，我也會很害怕，大概都要做個兩個月才能不要那麼緊張」；還有網友貼心的幫原PO加油打氣，「妳敢去找工作已經很有勇氣了」、「妳這是緊張，習慣環境就好了」、「妳只是在緊張而已，人面對改變都會這樣的呀」、「緊張的時候就喝口水深呼吸，一切都會沒事的」、「跨過不安代表自己成長了」。

還有人提供方法來幫原PO解緩擔憂，「快回想小學進校門的感覺」、「想想有錢就不怕啦！拍拍」、「看起來妳很需要野外求生30天，跨過求生那道檻就不怕了」、「想想待業多可怕，就不會焦慮報到日了」、「享受恐懼帶來的快感」。