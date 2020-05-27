新人年薪根本沒有200萬 他曝台積電工作辛酸

一般人對台積電工程師的印象大多是年薪200萬以上，讓人超羨慕，不過一名曾在台積電工作6年的網友PO文分享高壓的工作環境，更透露自己曾經騎車自摔「肋骨裂開」，沒想到請假時主管卻說「你好手好腳的為何要請病假？肋骨裂開能上班啊，腳斷了才不能來吧！」

該名男網友在《Dcard》發文表示，台積電新人沒有年薪200萬，除非是博士畢業進去。而他在台積電待了6年，也單身了6年，「下班只想回家躺按摩椅，常常睡按摩椅上」，也不是每個工程師都有女友，「就算參加聯誼，女生有一堆180公分以上的可以選，輪不到我們170公分以下的」。

原PO更透露，曾在下班途中騎車自摔，自己到醫院掛急診，櫃檯小姐詢問他是否要通知女友或老婆？「我回她我單身，還反問她交往過身高166的男生嗎？她說真的沒交過175以下的」。

在照完X光後，確定肋骨裂開，醫生建議原PO留院觀察4小時，當他打電話詢問主管隔天能否請假時，對方卻回「你好手好腳的為何要請病假？肋骨裂開能上班啊，腳斷了才不能來吧！」最後原PO只能趕緊回家補眠。

網友見狀紛紛留言「不挑正妹 ，還是有機會的」、「你單身跟台積電無關好不好」、「台積電就是個短時間拼錢的地方啊」、「主管真猛...好操喔，原PO辛苦了」、「天啊！這種主管也太沒有同理心！還是你曾經得罪他？」、「這樣的人生除了賺錢，連健康和生活都沒了」。