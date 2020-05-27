快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新人年薪根本沒有200萬 他曝台積電工作辛酸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名曾在台積電工作6年的網友PO文分享高壓的工作環境。示意圖／ingimage
一名曾在台積電工作6年的網友PO文分享高壓的工作環境。示意圖／ingimage

一般人對台積電工程師的印象大多是年薪200萬以上，讓人超羨慕，不過一名曾在台積電工作6年的網友PO文分享高壓的工作環境，更透露自己曾經騎車自摔「肋骨裂開」，沒想到請假時主管卻說「你好手好腳的為何要請病假？肋骨裂開能上班啊，腳斷了才不能來吧！」

該名男網友在《Dcard發文表示，台積電新人沒有年薪200萬，除非是博士畢業進去。而他在台積電待了6年，也單身了6年，「下班只想回家躺按摩椅，常常睡按摩椅上」，也不是每個工程師都有女友，「就算參加聯誼，女生有一堆180公分以上的可以選，輪不到我們170公分以下的」。

原PO更透露，曾在下班途中騎車自摔，自己到醫院掛急診，櫃檯小姐詢問他是否要通知女友或老婆？「我回她我單身，還反問她交往過身高166的男生嗎？她說真的沒交過175以下的」。

在照完X光後，確定肋骨裂開，醫生建議原PO留院觀察4小時，當他打電話詢問主管隔天能否請假時，對方卻回「你好手好腳的為何要請病假？肋骨裂開能上班啊，腳斷了才不能來吧！」最後原PO只能趕緊回家補眠。

網友見狀紛紛留言「不挑正妹 ，還是有機會的」、「你單身跟台積電無關好不好」、「台積電就是個短時間拼錢的地方啊」、「主管真猛...好操喔，原PO辛苦了」、「天啊！這種主管也太沒有同理心！還是你曾經得罪他？」、「這樣的人生除了賺錢，連健康和生活都沒了」。

台積電 Dcard

延伸閱讀

男友台積電工作21天後辭職！她PO文罵草莓 遭一票網友打臉

台積電光罩盒需求旺 家登第2季業績有望挑戰新高

看貿易戰 盧明光：台積電赴美設廠很自然

美系外資下修台積電獲利預估 但調高目標價至333元

相關新聞

新人年薪根本沒有200萬 他曝台積電工作辛酸

一般人對台積電工程師的印象大多是年薪200萬以上，讓人超羨慕，不過一名曾在台積電工作6年的網友PO文分享高壓的工作環境，更透露自己曾經騎車自摔「肋骨裂開」，沒想到請假時主管卻說「你好手好腳的為何要請病假？肋骨裂開能上班啊，腳斷了才不能來吧！」

疫情重創！因為這些原因… 女性失業率遠高於男性

新冠肺炎造成的經濟衝擊對女性尤其嚴重，相較之下，2009年經濟衰退則被認為是「男性經濟衰退」(men`s recession)；最新失業數據顯示，多數行業持續歇業的情況下...

外縣市勞工想回高雄投票 雇主不准可向勞務提供地申訴

高雄市勞工局近日接到外縣市的勞工詢問，6月6日若要回高雄參加罷免投票，老闆不准怎麼辦？勞工局表示，設籍在高雄的勞工，依法...

男友台積電工作21天後辭職！她PO文罵草莓 遭一票網友打臉

近日有名女網友表示，男友先前錄取台積電工作，原本前途一片光明，怎料21天就因為上班壓力大而提出辭呈，這讓她十分不諒解，認為對方太過草莓，抗壓力非常不足，貼文立刻掀起討論。

到職日遇天災 E化服務加勞保

如果因為颱風地震等天災，無法立即員工加保，可在恢復上班當天，使用網路追溯加退保，確保員工權益不受損。

申請看護工手續更簡便 家庭類雇主受惠

為了簡政便民，勞動部近日公告，家庭類雇主即日起申請聘雇外籍家庭看護工或家庭幫傭時，一律不再需要提供戶口名簿，或是親屬關係的證明文件。

新鮮人難找工作？這些職缺較不受疫情衝擊

肺炎疫情衝擊百業，畢業生求職也超前部署！104人力銀行總經理黃于純指出，104人力銀行5月線上有55.5萬個工作機會，其...

疫情擾亂求職 新鮮人加強數位能力

疫情打亂人生規劃，2020年畢業的大學生找工作變得更加困難。104人力銀行協理翁維薇受訪時表示，新鮮人可善用網路原生代優勢，來面對疫情衝擊，1111人力銀行總經理何啟聖則要大學生「超前部署」，提早求職。輔大職輔組承辦人林銘雄則提醒，疫情中還是有數位科技、宅經濟等產業逆勢成長。

藥學系的CP值贏過電機系但沒什麼人推？ 過來人曝：真的普通

近日大學甄試入學陸續放榜，但究竟該選哪個科系，一直以來都是學生與家長最關心的議題，因為這攸關每個人的未來職涯發展。對此，就有一名網友在PTT中PO文表示，自己之前看過藥學系的朋友在《 Dcard 》上分享，讀藥學系的CP值非常高，不僅工時合理，薪水也高，而且還能自己開藥房，因此他就好奇的詢問廣大網友「藥學系的CP值是不是贏過電機系？」

勞動部6月推安穩雇用計畫 聘1名失業者獎助老闆5千元

新冠肺炎衝擊就業效應擴散，主計總處今公布4月失業率衝破4%，創近7年同月新高，失業人數高達48.1萬人，其中光關廠失業人...

遠端工作興起 勞動部：台灣現行法規已允許

臉書預期未來五到十年該公司一半的員工可以永久遠端工作，如果台灣企業也採相同模式，目前勞動法規能否適用？勞動部表示，現行法...

人力銀行：在家工作省水電、車資 勞資雙贏

國外遠端工作人口愈來愈多，台灣是不是也可能形成趨勢？人力銀行表示，在台外商及電子商務、新創事業等企業，都已實施遠端上班；...

熱門新聞

限4天！麥當勞送「現金券5300元」買早餐也能省錢

「天和鮮物」創辦人劉天和突然辭世 粉絲團發文：來不及道別

網友曝星宇飛沖繩艙等價格表 評價兩極

麥當勞推價值5,300元現金抵用券 屈臣氏也可用

台南滂沱大雨沒下在水庫 曾文水庫趁機排砂

6月口罩解禁 市面醫療口罩可能漲到一片10元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。