疫情重創！因為這些原因… 女性失業率遠高於男性

新冠肺炎造成的經濟衝擊對女性尤其嚴重，相較之下，2009年經濟衰退則被認為是「男性經濟衰退」(men`s recession)；最新失業數據顯示，多數行業持續歇業的情況下，女性的失業率已高出男性十個百分點，這可能影響未來經濟復甦與相關政策。

女性失業率高於男性，其一主因是受大流行病與與居家避疫衝擊到的產業中，女性有不成比例的受雇人數。

智庫兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)經濟政策主任阿卡巴斯(Shai Akabas)表示：「這真的是非典型衰退，我們超前關閉多數經濟產業，需求大降至前所未見的程度，這兩者都肇因於全球公衛危機。」

儘管在2008年開始的經濟大衰退(Great Recession)中，男性為主的建造業與製造業首當其衝；但新冠肺炎造成過去幾個月全面居家避疫，這對部分零售業影響更為劇烈。

而在這些產業中，女性員工比例偏高；例如女性在成衣業占73%，禮品、紀念品店占71%，零售花店占75%；飯店和餐飲業中，女性比例(53%)則稍高於男性，在難以維持社交距離的沙龍業、美甲與個人美容中比例也偏高。

不過智庫「經濟政策研究院」(Economic Policy Institute)的資深經濟學者依莉絲‧顧爾德(Elise Gould)表示，就算在男性為主的產業中，女性依舊有更高的失業率；她認為這是因為女性在業界中高職位比例不足，因此女性可能成為首批遭裁員者。

更讓人震驚的是，在某些行業中，即使男性雇員增加，女性失業率仍舊攀升；例如，在交通業和倉儲業，女性占比26%，但失業率竟然是146%，這是因為這些行業增聘男性(46%)取代女性。

另外一大主因則是女性為幼兒照護業的主力，顧爾德表示，學校停課的情況下，女性通常會承擔更多家事和育兒責任；這波趨勢恐表示，當前衰退恐對兒童和兒童貧困有更深遠影響。

顧爾德表示，上一次衰退政府協助不足，導致服務業和地方教育大幅退步；她強調州與地方政府很重要，女性員工若獲政府協助，可望出現截然不同的影響。