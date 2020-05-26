男友台積電工作21天後辭職！她PO文罵草莓 遭一票網友打臉

近日有名女網友表示，男友先前錄取台積電工作，原本前途一片光明，怎料21天後就因為上班壓力大而提出辭呈，這讓她十分不諒解，認為對方太過草莓，抗壓力非常不足，貼文立刻掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，男友剛過25歲生日，去年研究所畢業後就去當兵，今年5月進入台積電工作，結果不到3個禮拜就想辭職，她聽完後語重心長地說「如果真的想離職就馬上跟主管說，不然就好好幹，至少等試用期三個月之後再說」，沒想到幾天後男友真的去辦離職手續。

男友的行為讓她受到很大的衝擊，認為對方根本是草莓，「有點不知道這樣子的他，以後有沒有辦法跟我一起走的長遠甚至是共組家庭」。事後對方解釋工作內容不是他想要的，加上工時長，生活品質整個變調，讓他感到壓力大。

不過男友的辭職原因她不能接受，「我知道每個人對生活品質的要求真的有所不同，但是看到他這些言論，我覺得他真的是公子哥，沒有經過社會歷練，一遇到壓力就想逃避」。

貼文曝光後，多數網友打臉原PO的看法，「我男友真的在台積電做到很爆肝，說實話真的非常辛苦」、「台積電是真的很操，隨時oncall」、「很多人都羨慕在科技業當工程師，但永遠不知道裡面的工作壓力跟生活品質是旁人無法想像的」、「妳根本無法體會極端勞心工作的瘋狂壓力跟進度，不要太自以為是」、「妳一個月薪水多少？墊墊自己幾兩重再批評人家草莓」。

事後原PO也更新文章，坦言自己並不瞭解男友的工作，強加個人價值觀在對方身上，「每個人的建議我都會反覆咀嚼、深思，有用的我會留下、罵的有理的我也會收下，內化成我成長的養分」。