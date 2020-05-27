他放無薪假 3家公司卻搶著要我 秘訣在這

疫情衝擊，失業及放無薪假比率攀高。「緯育TibaMe就業養成班｣近來成為網路熱搜關鍵字，許多人秘傳「零基礎培訓，就業率破8成5｣，不少想轉職卻苦無相關背景者看到明燈，緯育經理黃馨瑧證實「江湖傳說是真的！｣更拓點到台北，服務更多人。

TibaMe提拔我 成功轉職3大有效關鍵

想轉職資通訊領域或就業，坊間雖有不少培訓課程，卻不一定能順利就業。「緯育TibaMe就業養成團隊」累積超過30年以上培訓服務經驗，平均就業媒合率高達85-90%，到底怎麼做到的？

緯育經理黃馨瑧表示，3大勝出關鍵分別為：「培訓有效、學可致用、就業╱轉業成功｣，創造業界無法仿效的藍海競爭優勢。

「緯育TibaMe就業養成班」培訓流程。 圖／緯育TibaMe 提供

培訓有效：課程、師資、服務

「緯育TibaMe就業養成班」了解無基礎背景者的惶恐，因此課程設計從基礎架構奠基開始，結合專題實作，滿足業界需求。緯育TibaMe就業養成班的老師群就是學員學習的共同夥伴，熱忱地陪伴學員成長、做專題，讓學員踏實學習不孤單。

在課程服務上，除了課前線上預習，課程中也貼心同步錄影，方便學生課後複習，在導師與講師的帶領下，學員群聚學習風氣盛行，從討論、實作到專題開發，共同分享與合作，這也是培訓成果傑出的關鍵。另外，加上緯育TibaMe智能學習平台提供的各項支援服務，更創造獨到培訓新價值。

學生與老師討論專題實作方向。 圖／緯育TibaMe 提供

學可致用：最接地氣的訓練

「緯育TibaMe就業養成團隊」於2016年初由資策會教研所中壢中心完整團隊出來創業，對產業人才趨勢及需求有深刻了解及掌握，課程規劃著重「能力導向」，所學知識與技能一定要能直接應用在工作實務上，例如「Java雲端服務開發技術養成班｣就要能實際開發貼近業界應用的網站專題，並由老師指導，確保結訓的專業能力。

專題成果展現場實況。 圖／緯育TibaMe 提供

就業╱轉業成功：8成5以上就業率

黃馨瑧指出，緯育TibaMe就業養成團隊與超過1000家企業合作徵才，許多廠商都會直接到緯育TibaMe結業成果展挑人才，上午學員展示專題成果、中午廠商徵才、下午直接展開媒合面試，學員因專業與態度均佳，平均就業率高達85-90%，好口碑一直在業界相傳，造成業者爭搶人才。

緯育TibaMe就業養成班學員帶著自信面試。 圖／緯育TibaMe 提供

想轉職資通訊領域 沒基礎沒關係

進入資通訊領域的門檻不低，許多人不敢輕易嘗試。但「緯育TibaMe就業養成班｣在不限科系背景的前提下，用心培訓每一位有決心想轉職就業的學員，讓人有十足的勇氣跨出這一步。即便許多學員原本不一定有好學歷，或30多歲才想轉業，往往都在嚴謹的培訓課程下找到好出路。

例如一名僅有高職夜校畢業的學員，原本在餐廳當服務生，後來參加「Web/APP前端設計工程師養成班｣，在結業典禮上，以個人作品第一名成績，和另一位國立大學新聞科系高材生，同獲資訊大廠聘任，起薪達42K。

緯育TibaMe就業養成班學員大放異彩。 圖／緯育TibaMe 提供

輔導諮詢 協助人生規劃

緯育經理黃馨瑧指出，「想轉職資通訊領域卻沒有門路，找緯育TibaMe就業養成班就對了！｣

6大就業養成班包括：Java雲端服務開發技術養成班、AI / Big Data資料分析師養成班、Web/APP 前端設計工程師養成班、雲端網路系統工程師養成班、智慧App整合開發養成班、全方位數位行銷實戰養成班。如果學員不知道怎麼選擇，都可以透過免費課程說明會與電話諮詢，來量身訂做職涯規劃。

慶賀緯育TibaMe台北培訓中心成立 報名享萬元折扣優惠

肺炎疫情肆虐，學習不中斷，緯育TibaMe服務再升級（非常狀況之個人可提供遠端教學），2020年8月31日前緯育TibaMe台北開課的就業養成班，各期限定10名學員可享有優惠，除當期早鳥優惠，全套課程可再額外優惠5000元，最高享一萬元現金折扣，歡迎即將就業、想轉職民眾把握絕佳機會。

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