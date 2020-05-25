疫情擾亂求職 新鮮人加強數位能力

疫情打亂人生規劃，2020年畢業的大學生找工作變得更加困難。104人力銀行協理翁維薇受訪時表示，新鮮人可善用網路原生代優勢，來面對疫情衝擊，1111人力銀行總經理何啟聖則要大學生「超前部署」，提早求職。輔大職輔組承辦人林銘雄則提醒，疫情中還是有數位科技、宅經濟等產業逆勢成長。

疫情衝擊新鮮人求職

行政院主計總處統計指出，3月台灣全體受僱員工經常性薪資迎來近40年首次的負成長，大學畢業生受到的影響最大，薪資下修0.69%，為2萬7854元。據1111人力銀行日前公佈的調查顯示，疫情衝擊產業鏈下，有近4成的企業調整徵才計劃，包括延後徵才、減少徵才人數及拉長徵才時程等。

然而104人力銀行顧客價值處協理翁維薇接受採訪時表示，現在其實是大學新鮮人思考個人轉型的好時機。她舉例說：「受劇烈影響的餐飲業是每一年新鮮人最喜歡找工作的首選，但今年餐飲業將面臨工作難找的窘境。」

逆勢成長產業

「雖然固定產業受影響，但還是有些產業逆勢成長。」翁維薇指出，疫情期間依然有逆勢成長的產業，「像是軟體相關的工程師或者是網路相關的工作機會是大幅增加的。」她補充，應屆畢業生是使用網路習以為常的青年，「對於網路並無隔閡，以相關經驗培養數位技能及打造宅經濟將是關鍵。」

翁維薇表示，許多銀行正大力推廣數位金融，「比方說APP、轉帳理財使用量其實是激增的，職缺開始往數位移動。」她說，數位金融也很缺年輕新血可以加入，「同學們在畢業之前可以多去學習網路程式、軟體設計、SEO社群搜尋引擎優化或考取證照，善用並將常使用的網路轉化成工作技能。」

至於求職的心態調整，翁維薇表示，「新鮮人應該要意識到哪些產業已大幅萎縮，才不會有求職沒有回音的挫折感。」她提醒說：「疫情期間要去觀察社會情勢及產業變化，年輕人最大的優勢是網路原生世代，比方說像百貨公司或物流等已經不如以往，應多了解宅經濟相關產業，不要一味去看傳統職缺。」

超前部署即刻求職

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖則補充，新鮮人應「超前部署」，即刻就開始找工作，儘量錯開與失業老鳥的競爭。他說：「疫情導致整體職缺下降，年後轉職潮從2月遞延到5月，估計要再3個月後企業才可能慢慢恢復徵人。」

輔仁大學職業發展與就業輔導組承辦人林銘雄受訪時說，的確因為疫情影響，導致許多徵才博覽會和相關活動取消，轉為線上舉辦，目前學生反響都不錯，學校也積極將所有徵才資訊張貼在網站上，供學生參考。

危機入市

至於企業因疫情縮減徵才，對學生的衝擊程度如何？林銘雄坦承，職缺消失是事實，但也有資本雄厚的企業反其道而行，趁此擴大徵才，「從培訓角度來看，有企業會趁此擴大徵才，希望能吸引優秀人才。」

104人力銀行總經理黃于純亦補充，景氣雖有下修壓力，但求才市場不全然悲觀，新鮮人不用等到疫情結束才開始求職，「反而應該危機入市，趁早備妥求職資料，並且主動應徵。」軟體與網路相關產業逆勢增長8%，需求2萬多名新鮮人，業務銷售、門市營業、操作技術人員需求則最多，合計需要9萬多名新鮮人。

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