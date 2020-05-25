藥學系的CP值贏過電機系但沒什麼人推？ 過來人曝：真的普通

近日大學甄試入學陸續放榜，但究竟該選哪個科系，一直以來都是學生與家長最關心的議題，因為這攸關每個人的未來職涯發展。對此，就有一名網友在PTT中PO文表示，自己之前看過藥學系的朋友在《 Dcard 》上分享，讀藥學系的CP值非常高，不僅工時合理，薪水也高，而且還能自己開藥房，因此他就好奇的詢問廣大網友「藥學系的CP值是不是贏過電機系？」

原PO在文中提到，他先前看到有人在《 Dcard 》上分享讀藥學系的心得，認為大學讀藥學系的CP值非常高，因為在醫院不僅薪水高、工時合理，地位也僅次於醫師，若是存夠錢還可以出來自己開藥房，也不用面對什麼急症病人，年收輕輕鬆鬆就破200萬，讓他忍不住說道「藥學系怎麼好像都很低調，沒什麼人推」。

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「藥師可以做到70-80歲，比工程師好多了」、「學系一出來就當藥師的話，工作前五年確實贏過 90% 的科系，一畢業就月薪就上看 5～8 萬」、「藥師的好處就是，可以做到很老，沒什麼職業傷害」。

不過也有網友持不同看法，「藥師怎麼可能200萬，200塊還差不多」、「怎看都是電機電子強」、「薪資是真的普普，重點是CP值」、「以前大仁藥專時期，對不會念書的人來講CP值高沒錯，但現在就不是這樣了」、「藥學以前比牙醫高，但有健保後，就輸慘了」、「其實藥學系出來都藥師就是工作相對穩定，很多藥學生對未來的心態就是不想要有什麼改變與嘗試，只想圖這份錢穩穩過，但想要往上躍遷一個資產階層就比較難，除非要踏入藥廠業界」。