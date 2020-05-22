勞動部6月推安穩雇用計畫 聘1名失業者獎助老闆5千元

新冠肺炎衝擊就業效應擴散，主計總處今公布4月失業率衝破4%，創近7年同月新高，失業人數高達48.1萬人，其中光關廠失業人數就月增3.6萬人，為搶救失業勞工，勞動部將於6月啟動「安穩雇用計畫」，若雇主雇用非自願性失業30天以上的勞工，就可獲每月5000元的雇用獎助，最長提供6個月。

勞動部表示，疫情全球蔓延，世界各國經濟活動及就業市場均受嚴重衝擊，就勞動市場而言，不論是工作機會減少、勞參率下降，以至於失業率上升，都是可預期結果，國際間甚至認為受創程度會超越當年「金融海嘯」和「泡沫經濟」。

勞動部強調，將配合振興措施開展，掌握「救失業」、「拚就業」、「挺勞工」三大策略，包括推動安穩雇用計畫、安穩青年就業方案及滾動修正減班休息勞工協助措施等，穩住就業市場。

據勞動部統計，四月資遣通報人數為一萬七二九八人，五月截至昨天則有九三O一人，至於初核失業給付人數，三月有九OO一人，四月九五五O人。

勞動部次長林三貴說，依目前掌握數據預估，五月份的失業人數增幅小，應跟四月差距不大，但為了協助失業者，勞動部預計在六月啟動「安穩雇用計畫」，透過獎助金鼓勵雇主釋放出更多就業機會。

勞動部次長林三貴說明，勞動部預計在6月啟動「安穩雇用計畫」，透過獎助金鼓勵雇主釋放出更多就業機會。

他進一步解釋，過去就有針對雇用連續失業30天以上的中高齡、身心障礙、中低收入、二度就業婦女等特定對象，或連續失業達3個月以上者，給予雇主9000元到1萬3000元不等的雇用獎助，這次則放寬條件，不限特定對象，且新增納入職業工會會員，只要非自願性離職30天以上，雇主若願意雇用，每月就可獲5000元獎助金，最長6個月。計畫預計6月初公告。

至於針對應屆大專院校畢業生的安穩青年就業方案，林三貴說，目前正在規劃中，但不會只簡約到提供雇用獎助而已，也可能鼓勵雇主先雇後訓、或鼓勵青年延遲就業，先留在學校或參與職訓等，方案不會只是單一角度，涵蓋範圍廣，5月底將公布告整體布局內容。