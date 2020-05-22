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人力銀行：在家工作省水電、車資 勞資雙贏

聯合晚報 / 記者陳素玲／台北報導
新冠肺炎疫情改變了許多生活習慣，上班族被安排居家工作，利用網路連線視訊開會。本報資料照片
新冠肺炎疫情改變了許多生活習慣，上班族被安排居家工作，利用網路連線視訊開會。本報資料照片

國外遠端工作人口愈來愈多，台灣是不是也可能形成趨勢？人力銀行表示，在台外商及電子商務、新創事業等企業，都已實施遠端上班；此外，後疫情時代，很多企業可能發現分流上班也可以運作，會有更多企業加入。在家上班企業可省水電及縮小辦公室空間，勞工可省交通成本，應該是雙贏。

yes123人力銀行發言人楊宗斌表示，歐美公司遠端工作已非常普遍，其實在台灣公司也就是外商公司也都採行相同模式，甚至如果員工因為生育，初期為方便照顧孩子，公司也會允許在家工作

楊宗斌說，另外如客服工作、或是電子商務、新創事業等，都是只要用網路及電腦的工作，也都是採行在家上班。最近因為疫情緣故，不少企業都是分流上班，部分部門輪流在家工作，疫情過後，若企業發現在家工作也可運作，應該會有更多企業考慮成為常態。

但要注意資安問題

他說，在家工作對企業與員工都有好處，企業可節省水電費用，辦公室空間也可縮小，房租支出下降；員工則省去通勤成本，睡眠時間增加，應該也很樂意。不過唯一要注意的是資安問題，如何加強員工在家上班的資訊安全，必須事先做好防範。

在家工作 疫情 省水

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