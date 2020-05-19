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農地要做什麼才可以年收入超過60萬？ 網曝1招：不只賺60萬

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，打算要回鄉下老家種田，但他不曉得要拿田地做什麼用，才可以年收入超過60萬。示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，打算要回鄉下老家種田，但他不曉得要拿田地做什麼用，才可以年收入超過60萬。示意圖／ingimage

有些北漂青年可能從學生時代就來到台北唸書，畢業後也持續待在北部工作，不過台北物價高、房租高，每月能存到的錢可說是少之又少。對此，就有一名網友在PTTPO文提到，台北物價高、房租也高，必要開銷扣一扣每個月能存的只剩兩萬多，所以就毅然決然的要跟老闆提出辭呈，打算要回鄉下老家種田，但他不曉得要拿田地做什麼用，才可以年收入超過60萬，於是就好奇詢問廣大網友「農地做什麽才可以年收60萬？」

原PO在文中表示，台北物價高、房租也高，必要開銷扣一扣每月能存的只剩下兩萬多，所以他就決定要跟老闆提辭職回鄉下。接著原PO又說道「請問如果在南部有一分農地，做什麼可以年收超過60萬？」並認為在南部鄉下月入5萬應該跟土豪沒差多少，也沒有打算要買房子想一直住在老家，創業基金則是在200萬元以內，目前感覺投資「養雞場」好像還不錯，因為最近蛋價有持續在上漲，所以他就忍不住問道「要種田？種水果？養魚還是養雞？有沒有在鄉下從事生產者的朋友可以分享一下」。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言回應「種水果絕對可以，而且又好賣，不用什麼技術」、「認真回，溫室種無花果，自己走網路行銷，年收不只60萬」、「一分地想賺60萬應該只有蓋溫室吧，而且你還要有獨家技術」、「蓋工廠合法賺超爽」、「在台南附近的話，可以種高經濟作物」、「要投資溫室，先拿出個3~500萬投資再說」。

PTT 農地 青年

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