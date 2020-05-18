你能搞定空降主管嗎？90%情況下 公司並沒有那麼爛

工作是理性的事

許多年前，我在一家網路公司任職，當時部門來了一個新主管。新官上任三把火，需要機會展示權威，而我不幸成了給「猴」看的那隻「雞」。

有一次週末加班，我遲到了半小時，新主管當著部門200多人的面，把我說得一無是處。我在公司的人緣一直都不錯，很多人因此替我打抱不平：「週末加班也不給加班費，遲到半小時，至於這麼不給面子嗎？」、「老路，我們支持你，咱們不伺候了。你去哪兒，兄弟們就跟你去哪兒。」而我卻格外冷靜，我清楚地意識到，面對「空降」高階主管這件事，我在哪兒都免不了會碰到。因此，我決心搞定這個新老闆，不然永遠都得在這個問題上認栽。

這之後的結果是：我在這個新老闆的器重之下，一年之內連升三級，成了她在團隊裡最信賴的人。在取得這些成就後，我毅然決然地遞交了辭職信。

跳槽之前，我建議大家注意3點。

一，工作需要你理性對待。工作是一件理性的事，不要意氣用事。或許有人覺得你發脾氣、甩手不幹很有個性，但銀行不會因為你有個性就免了你的信用卡帳單；或許你很帥地「炒」了老闆，或者很酷地挖苦了一番人資，但由此帶來的後果還是要由你自己承擔的。

二，在90%的情況下，你的公司並沒有那麼「爛」。你之所以會認為「我的公司太爛了」，是因為你被有限的資訊蒙蔽了，沒有看到其它公司的情況，也就沒有進行充分的對比。而當你真的跳槽了，就會發現，你原本認為不錯的公司也沒有那麼好。就像《圍城》裡說的：「城裡的人想出去，城外的人想進來。」

三，有些問題是躲不開的。跳槽前請想一想，跳槽是否能解決問題。一般來說問題發生了，躲是躲不開的，在現在這家公司不能解決，在下一家公司多半也解決不了。

當然，我並不是反對跳槽，該跳的時候還得跳，只是不要因為盲目和躲避而跳槽。對此，我想給你3個建議。

第一，不要重蹈覆轍。

人生就像一條曲線，偶爾會遇到低谷，但我認為，總體趨勢應該向上，而不該像心電圖那樣，每次都要回到起點。我面試過不少人，有人有4、5段工作經歷，多則3年，少則1年。都30多歲了，還要回到起點從一個初級職位幹起，和20多歲的年輕人一起競爭，跟畢業生拿差不多的薪水，不覺得有點辛苦嗎？這種日子好過嗎？

第二，積累好再跳。

你在新公司的價值取決於你之前的積累，這種積累包括：經驗、人脈、口碑。如果每次跳槽都換個行業，那意味著你前些年的積累都將付諸東流，一切從頭開始。其實在職業生涯早期，我也想不清楚這些問題，但是我發現，但凡「大咖」都有一個共同的特點，他們都是在某個行業堅守了10年、15年以上。要想成為那樣的人，就必須專注於一個行業，以5年、10年為人生刻度，成為這個行業的專家。當時，我選擇了電商。老實講，你覺不覺得我如今做的知識付費，也是電子商務的一種呢？

第三，年輕人敢闖就換。

剛畢業的年輕人在工作的頭3年，應該拚命地換工作，盡可能接觸各個行業和職業。3年後，當你大概瞭解了職場的基本運轉規律、各行各業的差異，以及自己想要什麼的時候，再選擇一個行業，專注5年到10年，不要輕易更換。不過5到10年並不容易堅持。在一個崗位做了2、3年後，大部分人會覺得自己已經弄懂了一切，懶得去尋求進步了。其實這個時候，比賽才剛剛開始，無論是客戶關係、人脈、在業內的名氣等，都還是遠遠不夠的。

《放棄的魚，就是你選擇熊掌的代價》書封。圖／聯經出版 還有一些人會遇到瓶頸，直至徹底厭倦、放棄，就像跑馬拉松一樣，開始很輕鬆，但是很快就會出現不適感。一般熬過這種難受，你就會發現自己還能往前跑一段。緊接著，第二次、第三次，不適感仍會襲來，如此往復。大多數人第一次就放棄了，一些人能堅持到第二次，到第三次時，雖然大家都堅持不住了，可是跑到這裡的人也沒幾個了，這點資本已經足夠你安穩地活一輩子了。

其實，我自己也跳過很多次槽。現在回頭看，職業生涯早期的跳槽大多是隨性而為，上面說的這些問題，我全都遇過一遍。但是後幾年的跳槽則有了很大的不同，每一次，我都清楚自己要的是什麼，為什麼而跳。記得有一位獵頭朋友說過這樣一句話：「如果你35歲還在透過人力銀行投履歷，沒有獵頭一天到晚騷擾你的話，你就該反省一下，自己到底是哪裡做錯了。」這句話，你覺得有道理嗎？

一句話想清楚跳槽與積累：在這家公司解決不了的問題，在下一家公司真的能解決嗎？

（本文出自《放棄的魚，就是你選擇熊掌的代價》，聯經出版，未經同意禁止轉載。）