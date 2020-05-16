什麼科系畢業後即和業界接軌？網友大推這職業：很有制度

現在大學的科系五花八門，又分為18學群，共一千多個科系，總是讓人看得頭昏眼花，許多人選擇科系都是以「興趣」為第一考量，但也有不少人會考慮到未來是否容易就業，有網友就好奇想問「什麼科系剛畢業跟業界完全接軌的？」引起不少網友熱議。

網友在PTT八卦版發文說道，很多工商界大老常在抱怨，說現在學校教的都是屁，學生到業界後完全都不能用，都要再重新學，再次訓練，所以學界跟業界是不能直接接軌的，也就是畢業後都不能當即戰力，所以如果有新鮮人畢業後去應徵工作錄取，一坐到位子上，就知道要做什麼呢，應該是超強科系吧？他好奇有什麼工作是像這樣畢業後能直接上手的科系。

最多網友認為是將來從醫的「醫學系」、「藥學系」、「護理系」、「醫學系只是銜接得很有制度吧」，但也有人認為「說醫學系認真的嗎？」還有人覺得是「電資都算，去104看限相關科系的大部分都是」、「冷凍空調...很冷門的科系」也有人認真的說「無論哪個科系，沒有實務經驗的，都要前輩帶著吧，老闆覺得不能用，是因為學生不了解這個產業在做什麼，光憑印象胡亂應徵，應徵上了卻又發現與想像不符」。