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33K公務員困惑該考試還耍廢 網喊羨慕：家裡不拖累真的差很多

聯合新聞網 / 綜合報導
33K公務員不用負擔家用，覺得自己過得太安逸，不知道該繼續考試還保持耍廢好。 圖／Stocksnap
33K公務員不用負擔家用，覺得自己過得太安逸，不知道該繼續考試還保持耍廢好。 圖／Stocksnap

在這個萬物皆漲唯獨薪水不漲的年代裡，到底要有多少月薪才能過上自己想要的生活，類似的話題不曾消失過，有一名於公家機關上班的網友，吃家裡住家裡，月薪33K，養活自己也是夠了，但覺得生活沒有目標，又不敢貿然辭職，想問網友該繼續考試好還是繼續耍廢下去。

網友在八卦版發文說，在公家機關過著早八晚五的上班生活，吃家裡住家裡，爸家堅持不拿生活費，但遇到像是重大節日或是過年還是會包紅包給他們，上班多是和民眾聊天、敲敲鍵盤滑鼠，多半都是常態性工作，長官、同事、環境都很棒，月領33K，養活自己也算夠了，但想想又覺得生活沒什麼目標，也不敢貿然辭職，想問問看其他人看法「我該繼續考試嗎？還是繼續耍廢？」

其他網友則認為「沒有房租，不用給父母生活費，你已經贏很多5、6萬的，自己省一點，一年存20、30萬沒問題」、「你現在有工作了，也沒壓力，就邊生活邊休息，有空再讀讀」、「沒有房租問題，在台灣的確夠活，還可以年年出國或找東西宅」、「自己開心就好 不用管別人怎麼想」、「年資和職等只要不犯大錯就會一直調薪吧」、「家裡有房+不結婚，可以逍遙一輩子」。

也有其他人認為「太舒適了」、「等你們家裡有人生大病就知道...」、「33k你就滿足了...社會真的需要多一點這種人才能讓有能力的人安心往上爬，謝謝」、「撐十年就破4萬了，不過我是你就繼續考」。

公務員 薪水 職場

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