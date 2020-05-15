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充電再出發計畫放寬資格 公司通報無薪假就能申請

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公告放寬充電再出發申請資格門檻。示意圖／聯合報系資料照
勞動部今公告放寬充電再出發申請資格門檻。示意圖／聯合報系資料照

為協助因疫情影響減班休息的勞工，勞動部2月底修正「充電再出發訓練計畫」，將員工參訓津貼時數、企業辦訓補助金額一併提高，參訓勞工最高可領到1萬8960元的訓練津貼，但因計畫規定，企業減班休息時數2周必須達16小時，才具申請資格，勞動部今公告放寬門檻，只要是經通報地方主管機關實施減班休息的企業，就可以申請充電再出發。

勞動部在2月21日發布修正「充電再出發訓練計畫」，針對減少正常工時參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數從原本的100小時，提高為每月120小時，等於參訓勞工最高月領1萬8960元的津貼，事業辦理訓練課程，補助訓練費用上限也從190萬，提高到350萬元。

勞動部今公告放寬充電再出發申請資格門檻，勞動部官員解釋，原本規定企業一定要向地方主管機關通報減班休息，且減班休息時數2周需達16小時，才可申請計畫，但近來逐一拜訪實施減班休息的企業後發現，有些事業單位因未達16小時而不符申請資格。

官員說，經討論認為，只要企業有減班休息事實，就代表勞工薪資有減損，因此修正放寬規定，只要企業有通報實施減班休息，就可申請充電再出發計畫。

此外，也修正讓企業可以按月申請辦訓補助費，以及放寬職訓課程實際到訓人數未達5人。根據統計，截至今天，有132家企業申請充電再出發計畫，參訓勞工2651人。

勞動部 疫情 薪資

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